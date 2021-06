Angel Locsin namaalam sa mga manonood ng 'Iba 'Yan'

Napaluha ang aktress na si Angel Locsin sa huling episode ng kaniyang palabas na "Iba 'Yan" nitong Linggo.

Magpapaalam na si Locsin at ang "Iba 'Yan" matapos ang isang taon ng pagtatampok sa mga kuwento ng mga ordinaryong taong gumagawa ng mga ekstraordinaryong bagay para tumulong sa kanilang mga kapwa.

"Isang bagay ang napatunayan natin sa isang taon ng pagsasama natin dito sa Iba 'Yan, na marami talagang mga ordinaryong bayani ang may kakaibang kuwento ng pagmamalasakit sa ating kapwa. Kaya maraming salamat po at hinayaan ninyo kami na ibida ang kanilang mga kwento, at babaunin po namin itong inspirasyon sa pamamaalam po ng programang ito," ani Locsin.

"Sa panahon na walang kasiguraduhan dahil sa pandemya, at dahil na rin po wala rin pong kasiguraduhan ang staff ng ABS-CBN, binuksan niyo po ang pintuan ninyo para sa amin, kaya maraming maraming salamat po sa inyo," dagdag pa niya.

Nauna nang nagpaalam si Locsin sa pamamagitan ng isang post sa kaniyang Instagram account.

Nagsimulang umere ang "Iba 'Yan" noong Hunyo 2020 sa Kapamilya Channel. Tampok rito ang mga kwento ng mga Filipinong tumutulong sa kanilang kapwa sa gitna ng pandemya.