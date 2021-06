Loonie nanawagan sa PNP chief na imbestigahan ang mga umano’y ‘nag-frame up’ sa kaniya

Matapos maibasura ang kasong isinampa sa kaniya kontra ilegal na droga, nanawagan ang rapper na si Loonie o si Marlon Peroramas sa totoong buhay kay PNP chief Guillermo Eleazar na imbestigahan ang mga pulis na umano'y nagplanta ng droga sa kanila.

Sa isang maikling video sa kaniyang Facebook page, ibinahagi ni Loonie na nabasa ng kaniyang kampo ang pahayag ni Eleazar na nirerespeto nito ang desisyon na magsampa rin ng kaso sa mga pulis na sangkot sa buy-bust operation noong 2019.

“What we humbly and respectfully ask from your office, sir, is bigyan niyo po sana ng atesyon at aksyon yung mga issue na ito at umaasa po ako na makapag-launch ng investigation doon sa mga involved sa kaso namin,” ani Peroramos.

Ayon pa sa rapper, mahalaga na masunod ang mga protocol at chain of custody of evidence kapag may operasyon ang awtoridad.

Ngunit paliwanag ni Loonie, iba ang kaso nila dahil iplinanta umano ang mga nakuhang droga sa kanila.

“Importante po yan para ma-keep intact natin kung ano man yung nakuha ng authorities. In our case po, it was more than an issue of chain of custody di ba po kasi kahit na i-follow ang chain of custody e kung tinanim din ang mga ebidensiya e parang balewala din po kasi plinanta po nila 'yung drugs e,” saad ni Peroramos.

Kinuwestyon din nito kung saan nanggagaling ang mga umano’y droga na inilalagay ng mga pulis sa operasyon. Binigyang-diin din ni Loonie na tatlong judge ang nagpunto ng mga kasinungalingan umano ng poseur buyer.

“Nalagay po sa peligro yung buhay namin dahil sa nangyari na ito. At sinasakyan pa ito ng mga masasamang loob at oportunista,” pag-amin ni Peroramos.

Sa huli, nagtitiwala naman ang rapper kay Eleazar na lilinisin nito ang hanay ng kapulisan at sinabing handa silang patunayan na frame-up lamang ang nangyari.

“Kaya kailangan po namin i-clear ang pangalan namin. We trust you and fully support you in purging the PNP of scalawags. Hindi po ako kaaway at kaya po namin patunayan na isang malaking frame-up itong nangyari sa amin,” sambit nito.

Noong Miyerkoles, ibinasura ng Makati RTC Branch 64 ang kaso kay Loonie at sa dalawa pa na inihain ng Makati police noong 2019 dahil bigo itong mapatunayan na may mga witness noong inaresto ang mga ito.

Hinuli sa isang operasyon sina Peroramos sa isang parking lot ng hotel sa Makati noong Setyembre 18, 2019 dahil sa umano’y pagbebenta ng 15 sachets ng marijuana.

RELATED VIDEO:

