Boy Abunda binalikan ang araw na inihayag ni PNoy ang pagtakbo sa Halalan 2010

Inalala ng kinikilalang “King of Talk” na si Boy Abunda, na isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Kris Aquino, ang kaniyang naging karanasan kasama ang yumaong dating pangulo ng Pilipinas na si Benigno Aquino III.

Sa maikling video sa kaniyang YouTube channel, binalikan ni Abunda ang gabi bago inanunsyo ni PNoy ang plano nitong pagtakbo sa pagkapangulo sa Halalan 2010.

Ipinakita ni Abunda ang naka-frame na front page ng Manila Bulletin noong Setyembre 10, 2009 kung saan ang pangunahing balita ang pagtakbo ni Aquino.

Ayon sa kaniya, isa siya sa mga tumulong gumawa ng ilang linya sa naging talumpati ni Aquino nang tanggapin ang hamon na mamuno sa Pilipinas.

“Ito yung panahon kung kailan siya nag-declare ng kanyang intent to run for president of the Republic of the Philippines. I helped write these lines,” ani Abunda.

Inulit pa ng batikang host ang dulong bahagi ng nasabing talumpati bilang pagbabalik-tanaw sa kanilang naging samahan ni PNoy.

Dinala niya rin ang kopya ng pahayagan kay Aquino upang papirmahan ito lalo pa’t bahagi na ito ng kasaysayan kung saan sinulat ng dating pangulo ang: “Dear Boy, the dream is possible because of people like you.”

Sa huli, sinabi ni Abunda na kasama siya ng pamilya Aquino at ng lahat ng taga-suporta ni PNoy sa pagluluksa sa pagpanaw nito.

“Thank you, Noy, for all that you are, and for all the things you did for this country, and for others. Kasama ko po ang aking buong pamilya, nais ko pong sabihin na maraming salamat. At Noy, paalam,” pagtatapos nito.

Ikinabigla ng publiko ang pagpanaw ni Aquino nitong Huwebes dahil sa renal disease secondary to diabetes.

Naihatid na sa kaniyang huling hantungan si PNoy na nagsilbing pangulo ng Pilipinas noong 2010 hanggang 2016, sa Manila Memorial Park nitong Sabado.

