Barbara Milano, na naging malapit kay PNoy, inalala ang kasimplehan ng dating pangulo

“Ikaw yung tao nakilala ko na napakasimple tao.”

Ito ang isa sa mga nasabi ng aktres na si Barbara Milano — Annabel Jacobe Ramos sa totoong buhay — nang alalahanin ang pinagsamahan nila ni dating pangulong Noynoy Aquino.

Sa kaniyang Facebook post, binalikan ni Ramos ang kaniyang personal na pagkakakilala sa dating pangulo na pumanaw na sa edad na 61 anyos nitong Huwebes.

Nagpasalamat ito sa ibinigay na tulong at ipinakitang respeto na ipinakita sa kaniya ni PNoy noon, lalo pa’t magkaiba umano sila ng estado ng buhay.

“Maraming Salamat sayo, sa binigay mo noon tulong at respeto. Sinu ba naman ako noon? hindi naman tayo magka estado sa buhay? Sinu ba naman ako noon na napaka ordinary ko tao?” pahayag ng dating aktres.

“Sinu ba naman ako noon ? hindi naman ako mayaman?”

Kuwento pa ni Ramos, noon pa ma’y low profile na ang dating lider ng bansa at hindi umaastang anak ng isa ring presidente dahil madalas isang bodyguard lamang ang bitbit nito.

“Ikaw para ka hindi ka anak ng dati presidente. Ikaw na kapag aalis ka isa lang bodyguard mo.na minsan ikaw pa driver,” dagdag nito.

Inalala rin nito ang pagpapadala noon ni PNoy sa kaniya ng pagkain kahit disoras ng gabi at ang kanilang magdamagang kwentuhan tungkol sa politika.

Dahil sa kasimplehan, minsan pinupuna na niya ito noon dahil tila paulit-ulit na ang sinusuot na damit.

“Sabi mo favorite mo suotin polo lacoste na yun. Napakasimple mo talaga! Maraming Salamat sayo,” pagtatapos nito.

Unang napaulat ang ugnayan nina Milano at Aquino noong 2000 habang kongresista pa noon si PNoy sa Tarlac.

Noong 2002, sa isang panayam sa “The Buzz” kung saan host si Kris Aquino, kapatid ni PNoy, sinabi ni Ramos na hindi na raw sila ng politiko.

Nagkakilala sila noong eleksyon ng 2000, kuwento ni Ramos, ngunit naghiwalay rin bandang 2001.

Sa isang panayam na lumabas sa Philippine Star noong Setyembre 2002, tinanong si PNoy tungkol kay Ramos at ang sagot niya ay: “Wala rin ’yan.”

“Lalaki ako. If women think that I’m a ‘catch’, I feel flattered that they think I’m somebody worth having,” dagdag ni Aquino.

“But right now, my focus is on choosing the right person as my future wife.”

Ikinabigla ng publiko ang pagpanaw ni Aquino nitong Huwebes dahil sa renal disease secondary to diabetes.

Naihatid na sa kaniyang huling hantungan si PNoy na nagsilbing pangulo ng Pilipinas noong 2010 hanggang 2016, sa Manila Memorial Park nitong Sabado.

