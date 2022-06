Carlo Aquino, nasa Dubai na para sa PH Independence Day concert

DUBAI - Bihira raw maka-timing ng artista ang mga piloto at flight crew ng Philippine Airlines na siyang sinakyan ni Carlo Aquino sa kanyang byahe papunta rito sa Dubai kaya agad silang nagpakuha ng litrato kasama ang Kapamilya star nang makita siya sa Arrival Hall ng Dubai International Airport Terminal 1.

Kap meets Carlo!

Nakipag groupie ang buong flight ✈️ crew ng Philippine Airlines kay Carlo Aquino. Dumating si Carlo sa Dubai para sa Philippine Independence Day Celebration sa June 26, Dubai World Trade Center.

Inorganisa ito ng Kalayaan 2022.#TFCNews#CarloAquino pic.twitter.com/9rYEQzNMKs — RandyLamsen (@LamsenRandy) June 24, 2022

Nakatakdang mag-perform si Carlo Aquino sa June 26 na gaganapin sa Zabeel Hall 2, Dubai World Trade Center bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-124 taong anibersaryo ng Kasarinlan ng Pilipinas na inorganisa ng Kalayaan 2022.

Aabangan naman ng mga Kapamilya natin sa US ang live shows ni Carlo. Panoorin ang kanyang August 6 concert sa New York, August 12 sa San Francisco at August 14 naman sa Los Angeles.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa United Arab Emirates, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.