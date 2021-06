‘TNT’ finalist Makki Lucino may bagong rendisyon ng ‘She Used To Be Mine’

Makki Lucino. Press release photo

Hindi man pinalad na manalo sa “Tawag ng Tanghalan” sa “It’s Showtime,” nagbukas pa rin ang pinto ng oportunidad kay Makki Lucino mula Sorsogon matapos kunin ng Star Music upang gawan ng sariling bersyon ang Broadway song na “She Used To Be Mine.”

Nitong Biyernes, opisyal nang inilabas sa iba’t ibang digital streaming platform ang unang awitin ni Lucino na kinanta na rin niya sa “Tawag ng Tanghalan” at umani ng standing ovation at papuri sa mga hurado at host ng noontime show.

“Kinanta ko po siya sa ‘Tawag Ng Tanghalan’ bago makapasok ng Top 6. 'Yung feedback po ay na-touch 'yung mga tao, naiyak sila. 'Yun po 'yung maganda, na I was able to touch other people's hearts,” ani Makki na binansagang “Queer of Soul.”

Watch more in iWantTFC

Kagaya nang sinabi niya noon sa kompetisyon, alay niya sa kaniyang ate ang madamdaming kanta na matindi ang pinagdaanan bilang isang single mother.

“Past po siya ng ate ko na nasubaybayan ko talaga... single mother 'yung ate ko. 'Yung nasa lyrics, each word talagang napagdaanan niya yun,” alala ni Lucino na inaming naiyak nang unang marinig ang awitin.

Handog din niya ito sa lahat ng mga single mother na patuloy na itinataguyod ang kanilang mga anak.

Labis naman umano ang tuwa ng kaniyang ate nang kantahin niya ito sa “It’s Showtime” at ngayong bilang isang recording artist.

“Na-touch lang talaga siya. [Sabi niya] ‘Ayan pinaiyak mo na naman ako,’” kuwento nito.

Isinulat ng American singer-songwriter na si Sara Bareilles ang kanta para sa musical na “Waitress,” na ipinaparamdam ang emosyon ng isang taong hindi na makilala ang dati at kasalukuyan niyang pagkatao, pati na ang pagtataka kung sino siya ngayon kung naiba ang kanyang sitwasyon.

Hindi naman makapaniwala si Makki na mayroon na ring tawag sa kaniya bilang mang-aawit na saktong-sakto umano sa kaniyang pagkatao.

“I’m so happy kasi yung ‘Queer of Soul’ is a monicker na naisip ng aking management at Star Music. The word ‘queer’ ako po 'yun e. And yung ‘soul’ po is my style of singing. 'Yung soul pop,” paliwanag nito.

Sa tuluyang pagpasok sa music industry, hangad ni Lucino na mabigyan ng magandang representasyon ang LGBTQIA+ community sa pamamagitan ng madamdaming pag-awit sa mga kanta na naging tatak nito sa singing contests.

Hindi man orihinal na awitin ang kaniyang unang inilabas na proyekto, masaya aniya siya na “She Used To Be Mine” ang unang ibinigay sa kaniya.

“I’m confident po muna dito sa song na ito. Kung magkakaroon man po ako ng time pa ng second single, it will follow po. After this, kapag pinalad po ulit na ma-produce, I'll be happy and thankful,” sagot niya nang tanungin tungkol sa pagkakaroon ng sariling kanta.

Sumabak na rin sa livestreaming sa Kumu si Makki sa “Queer of Soul,” na napapanood sa SeenZone channel (@seenzonechannel) at may guestings sa FYE Channel at MYX.

Related video

Watch more in iWantTFC