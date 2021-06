Sue Ramirez, hanga kay John Lapus bilang direktor sa 'Boyfriend No. 13'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Bilib ang aktres na si Sue Ramirez sa galing ni John "Sweet" Lapus na direktor niya sa seryeng "Boyfriend No. 13."

Ayon kay Ramirez, iba ang saya na makatrabaho at maging direktor si Lapus na nakatrabaho niya rin sa pelikulang "Ang Babaeng Allergic sa WiFi."

"I've always been a big fan but now I am even bigger fan because of his work ethic. He works so fast," ani Ramirez sa Inside News ng Star Magic nitong Huwebes.

"Ang ganda kasi na artista rin po ang direktor namin so he can see the actor's perspective when doing the scene. Alam niya 'yung mahirap gawin. Alam niya 'yung eksena that would really take time. And he would always really help us and motivate us. So talagang feel na feel namin yung pagiging motherly ni Direk Sweet and nag-e-enjoy kami in the process of doing it," aniya.

Sa "Boyfriend No. 13," isang best-selling writer ang role ni Ramirez.

"Magaling siya magsulat pero 'yung buong buhay niya at lahat ng desisyon na ginagawa niya ay binabase niya sa mga superstitions lalong-lalo na sa love," kuwento ni Ramirez.

"Talagang stars and signs 'yung inaasahan niya kapag pumipili siya ng boyfriend. Kaya dumami ng hanggang 13. Ang magiging conflict ng character ko rito is 'yung lalaking hiniling niya sa harap ng salamin eh nahanap niya na kaso pang-13 niya 'yon na boyfriend. Sobrang malas noon para sa kanya ng number na yon. Sa building nga walang 13th floor sa love life pa kaya," dagdag ni Ramirez.

Hindi na ito bago kay Ramirez ang ganitong paniniwala.

"Nangongolek din ako ng crystals, may mga tarrot card din ako. Mahilig din ako, naniniwala sa superstitions. It's so nice to believe in things that we don't understand. The joy of just believing. Nandoon yung 'astig naman, cool naman.' Just to be in awe," ani Ramirez.

Dagdag niya: "Kino-call out ko nga sa universe. Lagi kong bini-verbalize 'yung mga bagay na gusto kong mangyari or 'yung mga gusto kong ma-achieve. ... Nangyari siya for me. So I think whatever energy you give out to the universe, the universe will give back to you."

Giit ni Ramirez, naniniwala siyang pinagpala siya nang magsimula siya sa kanyang karera sa showbiz hanggang ngayon.

"Feeling ko blessed ako every year, hindi talaga ako nawalan ng trabaho, especially now na ang daming nangangailangan ng work at isa talaga ako sa masuwerte. 'Yun ang masasabi ko, masuwerte rin talaga. And, of course, kaakibat ng swerte na 'yon ay courage to face the pandemic and do tapings na kahit paano ay umuusad tayo at may ginagawa tayo habang nangyayari lahat ng ito. Nakakapagpasaya kami ng mga tao. More than anything sa pandemya na ito 'yun talaga ang kailangan natin," ani Ramirez.

Ang "Boyfriend No. 13" ay mapapanood sa WeTV at iflix simula Hulyo 2. Parte rin ng proyekto sina JC Santos, JC de Vera, Lotlot de Leon at iba pa.

"I am excited for everybody to get to see this series that we made. Walang ibang intention po ang series na ito kung hindi pasayahin kayo at patawanin kayo. It's just a feel good series na talagang hindi namin kayo papoproblemahin habang nanonood kayo," ani Ramirez.

Maliban sa "Boyfriend No. 13," aabangan si Ramirez sa paparating na serye ng ABS-CBN na "The Broken Marriage Vow."