'Parang jeproks': Noel Cabangon fondly remembers Noynoy Aquino

MANILA - Veteran singer Noel Cabangon plans to hold an online tribute for his friend, former president Benigno Simeon “Noynoy” Aquino III who passed away on Thursday morning.

“Most probably I’ll be doing a tribute online para sa kanya. Magalit na yung magagalit, wala akong pakialam,” Cabangon said in an interview on TeleRadyo Friday.

The nation’s 15th president who served from 2010 until 2016 passed away due to renal failure secondary to diabetes, his family said.

Cabangon also said he plans to record a song he wrote when Aquino stepped down from office in 2016.

“Meron akong nasulat noong 2016 pag-alis nila. Meron akong nasulat na pasasalamat. Nahanap ko na yung lyrics, yung music na lang hindi ko mahanap kung saan ko naitabi. ‘Di ko na siya narecord. Meron akong nagawa at babalikan ko yun para irecord,” he said.

Cabangon had dedicated his album “Panaginip” to Aquino.

“Nandoon yung ibang mga kanta na ginawa ko during his campaign and mga program ng kaniyang governance nandoon din,” he said.

Cabangon said his friendship with Aquino began when the president was still a congressman. He said their common denominator was music.

“Noong congressman pa lang siya, una ko siyang nakilala may tinutugtugan ako sa Timog, ang pangalan ng bar ay Xymaca at very unlikely para sa kanya kasi parang alternative lugar na bar pero yung may-ari pala kaibigan pala niya. Doon ko siya unang nakilala. Siyempre nakakagulat na meron kang isang congressman na pumunta doon,” he said.

From there, Aquino would drop by his other gigs, he said. He added that Aquino had an ear for music.

“Dahil mahilig siya talaga sa music at very keen yung kaniyang tenga, yung detalye ng mga recordings, ng mga instrumento, ng pagbabalanse ng mga tunog mas alam pa niya kesa sa akin. Kumbaga isa siyang audiophile person. Dahil audiophile person siya, musika talaga ang aming usapan kapag kami mag kasama. Parang jeproks din talaga siya. Yun ang kinahiligan niya. I’m really happy na doon kami talagang malapit at common hilig namin,” he said.

Cabangon appealed to Aquino’s detractors to give respect to the late president.

“Pagbigyan nyo na 'yung tao, ilang taon nyo nang binabanatan pati ba naman sa kanyang pagpanaw babanatan niyo pa rin. Wala na talagang paggalang. Ganun na ba tayong mga Pilipino? Ang alam ko hindi tayo ganun. Sana man lang yung konting respeto sa kanyang pagpanaw ibigay natin,” he said.