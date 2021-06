‘One of the highlights of my career’: Vice Ganda inalala ang panayam kay PNoy sa ‘GGV’

Mula sa Instagram ni Vice Ganda

Ikinukonsidera ng “It’s Showtime” host na si Vice Ganda na isa sa pinakamahalagang punto ng kaniyang karera sa showbiz ang one-on-one interview niya kay dating Pangulong Noynoy Aquino sa kaniyang dating weekend show na “Gandang Gabi Vice.”

Sa kaniyang Instagram account, binalikan ni Vice ang alaala na makausap si PNoy matapos ang biglaan nitong pagpanaw noong Huwebes.

Ayon sa komedyante, isa ang kaniyang panayam kay Aquino sa pinakamagandang episode ng “GGV” na tumagal ng halos siyam na taon sa ere bago nagpaalam noong 2020.

“I had the privilege to interview you for Gandang Gabi Vice during your term as President. That was one of the highlights of my career and also one of the best episodes of my program,” ani Vice.

Nagpasalamat din ito sa dating lider ng bansa dahil sa naibigay na pagkakataong makita at makausap siya sa personal.

“Thank you very much Sir Noy for the honor to personally meet you and have that once in a lifetime experience. As a Filipino I am grateful for your integrity. May you rest in peace our 15’th President of the Philippines, Benigno Aquino III,” saad ng host.

Mismong sa Malacañang ginawa ni Vice ang interview kay PNoy noong 2015, isang taon bago ito bumaba sa puwesto.

Sa nasabing panayam, nakita ang kuwelang pagkatao ni Aquino na natanong pa tungkol sa kaniyang ginagamit na shampoo.

Nakipaglaro pa ang noo’y presidente sa komedyante kung saan nagpakita si Vice ng retrato ng ilang mga kilalang personalidad na ilalarawan ni Aquino sa isang salita.

Kabilang sa mga ipinakita ay mga miyembro ng gabinete ni PNoy at ilang mga babaeng naiugnay sa kaniya tulad ni Liz Uy at Grace Lee.

Ikinabigla ng publiko ang pagpanaw ni Aquino nitong Huwebes dahil sa renal disease secondary to diabetes.

Nagsilbing pangulo ng Pilipinas si PNoy noong 2010 hanggang 2016.

Panoorin ang ilang bahagi ng panayam ni Vice kay Aquino.

