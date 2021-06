Halos 500 manggagawa sa showbiz nabakunahan kontra COVID-19 sa loob ng 3 oras

Kuha mula sa Facebook page ni Liza Diño



Sa loob lamang ng tatlong oras, umabot sa 477 na manggagawa sa entertainment industry ang nabakunahan kontra COVID-19 sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, ayon kay Film Development Council of the Philippines (FDCP) chairperson Liza Diño.

Sa kaniyang Facebook post, ibinahagi ni Diño ang tagumpay ng pagtutulungan ng FDCP at Quezon City LGU upang mabakunahan ang maraming empleyado na nagtatrabaho sa showbiz na pasok sa kategoryang A4.

Espesyal pa umano ang nangyaring pagbabakuna dahil may live acoustic performance pa ang asawa nitong si Ice Seguerra na alay para sa kaniyang kaarawan at habang nakapila ang mga manggagawa. Mayroon pang pagkain na lugaw na inihanda para sa mga ito.

“The #QCProtekTODO #FDCP #bakunanights LAUNCH was a success! With a live acoustic performance from my hubby Íce and his band, the pogi boys (bday gift nya po sa akin) to entertain our workers while waiting for their turn,” ani Diño.



Masaya aniya siya na sa ganitong paraan niya naipagdiwang ang kaniyang kaarawan -- sa pagtulong sa mga empleyado na nagtatrabaho sa harap man o likod ng camera.

“What a meaningful way indeed to celebrate the eve of my birthday with the workers we support and serve. It was exciting to see familiar faces, with people smiling, and seeing each other for the first time,” saad ni Diño.

“Yes, it was an evening full of hope.”

Nagpasalamat din si Diño sa alkalde ng lungsod dahil sa pagtulong sa kanila at sinabing may nasa 1,000 empleyado pa ang target na mabakunahan mula sa kanilang hanay.

“Thank you Mayor Joy Belmonte for the support -- for extending a helping hand so we can provide assistance to our stakeholders. 500 +1000 more to go. Wow. Napakalaking bagay po nito sa aming mga kasamahan sa industriya,” kuwento ni Diño.

Pinapurihan din niya ang mga taga-FDCP na tumulong upang maisakatuparan ang pagbabakuna at maging ang vaccination team ng QC para sa maayos na sistema.

“I knew I was gonna have something special on my 40th birthday, I just never thought it would be like this. Thank you all for the love. My heart is full.”