Balitang naaksidente si Sharon Cuneta, fake news

MANILA -- Walang katotohanan ang balitang naaksidente ang aktres na si Sharon Cuneta na ngayon ay nasa Amerika.

Sa Instagram nitong Biyernes, isang video ang ibinahagi ni Cuneta kung saan ikinuwento niya na nag-panic ang kanyang team matapos na may marinig na balitang naaksidente sila.

Giit ni Cuneta, walang dapat ipag-alala at maayos ang kanilang kalagayan.

"Sorry po hindi na ako nakapag-ayos dahil medyo urgent. Kasi po may tumawag sa amin dito. 'Yung team ko po ay nagpa-panic dahil may balita raw po diyan na kami ay naaksidente. I just want you to know in case narinig niyo po at kayo po ay nag-alala, hindi po totoo 'yon. So please relax," ani Cuneta.

"Hindi ko po alam kung bakit may mga taong wala po talagang magawang mabuti. So don't worry. I am okay. I am so tired because I did so much today. But I am in my hotel room safe and sound... Please continue praying for our safety and please don't worry. There's no truth to the tsismis. Okay? We are okay. I love you guys and I miss you. God bless you," giit ni Cuneta.

Nito lamang nakaraang buwan, itinama rin ni Cuneta ang bali-balitang sinasaktan siya ng mister na si Senator Francis "Kiko" Pangilinan kaya siya lumipad patungong Amerika.

“Asawa ko po, ni minsan ang daliri niyan di dumapo sa akin. Kabilin-bilinan po ng tatay ko 'yun. The minute na nasaktan ka kahit sampal, iwanan mo na,” ani Cuneta sa kanyang nakaraang post sa Instagram.



Lumipad patungong Amerika si Cuneta matapos siyang magkaroon ng depresyon nang hindi matuloy ang pagiging parte niya sa all-Filipino cast na pelikula ni Jo Koy sa Hollywood na ipo-produce mismo ng sikat na si Steven Spielberg.

Hindi natuloy sa nasabing pryekto nang sinabihan siya ng kaniyang assistant na hindi siya makakaalis ng bansa dahil nagpositibo umano siya sa COVID-19.

Dahil dito bigo siyang makalipad para sa shooting ng palabas. Ngunit ang lalong ikinalungkot nito ay nang malamang “false positive” ang nakuhang resulta.

