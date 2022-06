Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Napuno ng kilig ang naging pagbisita nina KD Estrada at Alexa Ilacad sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes.



"I've been super clear about this naman, as in super transparent ako sa answer na ito, I don't want to sugarcoat it. I want to be with you," ito ani Estrada nang matanong kung ano ang tunay na intensiyon nito sa aktres.

"At alam ko naman na marami kang experiences dito sa showbiz and they are not the best. Pero nandito ako ngayon to give you the best, I want to give you what you deserve," dagdag ni Estrada.



Dahil dito, hindi na napigil pa ng guest co-host ng "Magandang Buhay" na si Judy Ann Santos na tanungin ang love team partners kung sila na nga ba.

"Hindi pa po," mabilis naman na tugon ni Ilacad.

"Parang kayo eh," sagot naman ni Santos, sabay dagdag: "Darating din kayo roon. ... Iba ang nakikita ko siguro, kasi ako ang outsider. Feeling ko may something naman kasi ang genuine ng sagot mo KD. Kaya ako napatanong kasi parang feeling ko nasa malalim na relationship kayo. Pero darating naman kayo roon kasi nandoon ka na."

Samantala, sinagot din ni Ilacad ang tanong kung masaya ba siya kay Estrada at sa paanong paraan siya napapasaya nito.

"First question: Masaya ba ako kay KD? Yes. I think this is my happiest. And in what ways? In all the ways, small or big, everything matters to me. I think even a lot of, other people can tell and kahit outsider din kapag nakikita nila ako they see that a lot of my walls have been torn down have been broken down and I feel like that I can be carefree and more of myself," ani Ilacad.

Nagsimula ang tambalan nina Ilacad at Estrada matapos nilang makalabas sa loob ng bahay ni Kuya bilang mga celebrity housemate ng "Pinoy Big Brother: Kumunity."

Sa ngayon ay mapapanood ang dalawa sa serye ng iWant na "Run To Me," na mapapanood sa Kumu at iWantTFC.

