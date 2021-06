Vilma Santos, nanawagan na magpabakuna kontra COVID-19

MAYNILA -- Nanawagan sa publiko si Vilma Santos na magparehistro at magpabakuna kontra COVID-19.

Sa Instagram nitong Miyerkoles, isang video ang ibinahagi ni Santos kung saan iginiit niya ang halaga ng pagpapabakuna.

"Mga kababayan, magpabakuna na po tayong lahat. Ang vaccine po ay para po sa ating kaligtasan at hindi po ito dapat katakutan," ani Santos.

"Ililigtas po tayo nito sa pandemyang COVID-19. Kaya huwag na po tayong mag-atubili na magpabakuna," dagdag ni Santos.

Ayon kay Santos na isa sa mga haligi ng showbiz, ang pagpapabakuna ay hindi lang para sa sarili, kung hindi para sa bayan.

"Do it for yourself, for your family, for your community, and for our country," ani Santos.

"Kaya magparehistro na po kayo at siguraduhin po na magpabakuna. Malalagpasan din po natin ang pagsubok na ito," pagtatapos ni Santos na kasalukuyang representante sa ika-6 na distrito ng Batangas.

Nitong mga nagdaang linggo ay sunod-sunod na ang mga bituin na nagpapabakuna kontra COVID-19.

llan na sa mga sikat na artistang naturukan na ay sina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, Gerald Anderson, Julia Barretto, Vhong Navarro, Dawn Zulueta, Aga Muhlach, Vina Morales at Meryll Soriano

Ang mga artista at iba pang entertainment workers ay kabilang sa A4 priority group na kalipikadong mabakunahan.