Jolina, Karla at Melai, nag-bonding sa Lipa

MAYNILA -- Natupad nina Melai Cantiveros, Karla Estrada at Jolina Magdangal ang plano na muling makapag-bonding.

Sa kani-kanilang post sa social media, ibinahagi ng tatlo ang mga retrato kung saan kita ang pinakabago nilang adventure sa Lipa, Batangas.

Ang tatlo ay kilalang mga host ng pang-umagang programa ng ABS-CBN na "Magandang Buhay."

"Finally natuloy din!!!!" ani Magdangal sa kanyang Instagram post.

"Me time with my momshies!!!" ani Estrada sa kanya ring naging post sa Instagram.

Ikinatuwa naman ng mga tagahanga ng mga "momshie" ang mga retrato kung saan kita ang kanilang pag-awra sa swimming pool.

Nito lamang nakaraang buwan ay bumida sina Estrada, Magdangal at Cantiveros sa pelikulang “Momshies Ang Soul Mo’y Akin.”

Bago pa maging mga host ng "Magandang Buhay," unang nagkasama ang tatlo bilang celebrity performers sa unang season ng “Your Face Sounds Familiar.”