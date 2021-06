Jayda, malapit nang sumabak sa pag-arte

MANILA -- Nais ng direktor na si Olivia Lamasan na makitang umarte ang mang-aawit na si Jayda.

Sa Star Magic's Inside News nitong Miyerkoles, sinabi ng Lamasan, ang managing director ng ABS-CBN Films Production, Inc. at Rise Artists Studio, na sasabak sa isang podcast series at pag-arte sa mga pelikula si Jayda.

"Alam na natin na magaling siyang mang-aawit, magaling siyang composer. I would like to see her act. That's what I am so excited about and under development ang isang podcast series for her. And we are also casting her in some of our movies because really it's in the acting department na gusto ko ring ma-hone si Jayda," ani Lamasan na kilala bilang direktor ng mga hindi malilimutang pelikula tulad ng "Milan," "Madrasta," "In My Life," at "In the Name of Love."

Ayon din sa pinuno ng Star Magic na si Laurenti Dyogi, plano nila na pagkatapos na sumailalim sa mga workshop at training ay ilulunsad si Jayda bilang isang aktres.

"We are planning after series of workshops and trainings she would be also launched as an actress, be given good roles and eventually be seen in seryes as well. Not only as a formidable singer but also a future great actress," ani Dyogi.

Ayon naman kay Jayda na parte ng Star Magic at Rise Artists Studio, pangarap niya na maging isang multimedia artist.

"Ang goal ko rin para sa sarili ko overall is to be a multimedia artist," ani Jayda, nag-iisang anak ng mag-asawang sina Dingdong Avanzado at Jessa Zaragoza.

Ngayong Biyernes, Hunyo 25, ilalabas ni Jayda ang kaniyang kauna-unahang album na may pamagat na "Bahagi."

Sa Sabado, Hunyo 26, ay ipapalabas naman sa KTX.ph ang kanyang first major concert na "Jayda In Concert."

Narito ang video ng Star Magic's Inside News tampok si Jayda:

Watch more in iWantTFC

Related video:

Watch more in iWantTFC