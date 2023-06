MAYNILA -- Inamin ni Janice de Belen na ang karakter niya bilang si Leona Fiero sa seryeng "Dirty Linen" ang isa sa pinakakakaibang karakter na kanyang ginampanan bilang aktres.

"I think ito 'yung pinaka-excited ako na role na gawin in a really long time. Siguro because the script is exciting, it's really different. Hindi siya 'yung lagi kong ginagawa na nanay na mabait. Ito talaga kakaiba talaga, sobrang excited ako. So siguro 'yung excitement ko eh nakikita sa ibinibigay kong work," ani De Belen sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Biyernes

"Actually nung tini-tape namin siya, kahit naman kami, lahat kami sa cast, we felt the same excitement at saka lahat kami parang gusto naming mag-work. Kasi excited kami, ano ang magaganap, paano made-develop yung mga character namin," dagdag ni De Belen.

Ani de Belen, hindi niya rin inaasahan na maaugnay ang kanyang karakter na si Leona sa karakter ni Olga na ginagampanan naman ni Andrea del Rosario.

"Alam mo hindi ko rin in-expect 'yon kasi hindi agad sinabi sa akin. Nung story conference ko lang din nalaman na 'ah talaga.' Alam mo nung narinig ko na magiging ganun 'yung role, wala na akong tinanong kung may kissing scene ba. Inisip ko na lang may possibility na baka mayroon. Pero it's work, kung 'yan ang kailangan," ani de Belen.

Sa programa, inamin ni de Belen na sorpresa para sa kanya na tila naniniwala ang ilang mga manonood na miyembro siya ng LGBTQIA+.



"Medyo nine-nerbiyos din ako kasi parang iniisip yata ng tao totoo," ani de Belen.

"At saka ang daming bumabati sa akin na Happy Pride, Happy Pride Month. Sabi ko, 'ninenerbiyos yata ako.' Kaya sabi ko 'iniisip yata nila totoo," dagdag ng aktres.

Sa ngayon ay marami pa ani de Belen na aabangan sa "Dirty Linen" na mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, at iWantTFC.

Maliban sa "Dirty Linen," isa rin si de Belen sa mga hurado ng "Mini Ms. U" ang nagbabalik na segment ng "It's Showtime."

