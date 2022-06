MAYNILA -- Kinagiliwan ng netizens lalo na ng mga tagahanga ni Moira dela Torre ang Tiktok video na inilabas nito para sa kaarawan ng kanyang ama.

Sa video na ibinahagi rin ng mang-aawit sa kanyang Instagram, makikita ang pag-awit niya kasama ang kanyang kapatid at ina ng "If" na pinasikat ng grupong Bread.

"Sang my dad's favorite song with my mama & my sister for his birthday," ani dela Torre sa caption ng kanyang post sa Instagram.

Sa comment section ay mababasa ang paghanga ng netizens lalo na sa saktong blending ng mag-iina sa pag-awit.

Kamakailan lang ay naging laman ng balita si Dela Torre nang aminin nito at ng kanyang mister na si Jason Hernandez na hiwalay na sila matapos ang tatlong taong pagsasama.

Ikinasal sina Dela Torre at Hernandez noong Enero 2019.

