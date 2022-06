Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Hanga ang aktres na si Judy Ann Santos sa galing ni JM de Guzman bilang aktor.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, hindi naitago ni De Guzman ang saya na marinig mula kay Santos, ang tinaguriang Reyna ng Teleserye, na magaling siyang aktor.

Si Santos ang pinakabagong guest co-host ng pang-umagang programa ng ABS-CBN.

"Iba po talaga (ang pakiramdam). Parang gusto ko na pong umarte ulit, ngayon na," reaksiyon ni de Guzman sa papuri ni Santos.

"Sobrang inspiring," ani De Guzman na nangangarap din na makasama sa proyekto si Santos.

Ayon kay Santos, hindi man niya nasundan ang buong karera ni De Guzman, napanood na niya ang pag-arte nito sa ilang programa.

"Walang halong bola, alam mo kapag ang artista kapag dama niya sa puso niya 'yung ginagawa niya. Marami ka namang makikita na in-acting at tinawid lang. Ito (si JM) simula pa lang ng karera niya, hindi ko man siya nasubaybayan, may mga napapanood ako sa kanya, nakukuha niya ako sa isa, dalawang eksena," ani Santos.

"Kaya natutuwa ako na you are finally back and I do really hope that you are back for good," dagdag ni Santos na hiniritan pa ng tanong si De Guzman, kung napatawad na nito ang sarili sa mga hindi magandang pinagdaanan.

"Opo naman pero 'yun ang mahirap na process na kailangan kong gawin," tugon naman ni De Guzman.

Sa programa, hiningi rin ni Santos kay De Guzman ang mensahe nito sa mga taong hindi nawalan ng tiwala sa kanya.

"Una kong gusto kong sabihin sa fans ko at sa mga naniniwala sa akin na I apologize kung medyo shaky ako. Nagkakamali ako minsan, walang rason doon, wala akong excuses doon. Pero I am really trying my best, to do my best to entertain you, to give my best foot forward to make you happy and to at least inspire you and I will continue to do so. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng support," ani De Guzman.