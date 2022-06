MAYNILA – Hindi makapaniwala ang aktor na si Joseph Marco na darating sa punto ng kaniyang karera sa showbiz na makaka-eksena niya ang beteranang aktres na si Sharon Cuneta.

Matapos ang ilang taon sa industriya, nagkaroon na ng pagkakataon si Marco na makatrabaho si Megastar nang kapwa mapabilang sa longtime running ABS-CBN series na “Ang Probinsyano.”

Nitong Huwebes, ibinahagi ng aktor ang kaniyang nararamdaman nang maka-eksena sa palabas si Cuneta kung saan naging makabagbag-damdamin ang naging pag-uusap ng kanilang mga karakter.

“I am very humbled to have shared the spotlight with the one and only #Megastar. Hanggang ngayon, hindi padin ako makapaniwala na nangyari itong eksenang ito,” ani Marco.

Kuwento pa niya, hindi naging madali ang pagpasok niya sa showbiz dahil na rin sa mga rejection na tinanggap nito. Ngunit ngayon, natupad na ang isa sa kaniyang mga pangarap.

Nagpasalamat si Marco kay Megastar dahil sa pagkakataon at sa pagiging mapagbigay nito.

“To the #Megastar, maraming salamat. I am beyond grateful for this experience. Thank you for being so generous and supportive. I will carry this beautiful experience for the rest of my life. Surreal,” dagdag ng aktor.

Hinimok din niya ang iba na ipagpatuloy ang pag-abot sa kanilang mga pangarap. Nagpasalamat din ito sa “Ang Probinsyano” para sa ipinaranas nito sa kaniya.

“At para sa lahat na patuloy na lumalaban para sa pangarap, kapit lang. Ipaglaban mo ang pangarap mo! Tulad ng sipiin na tumulong sa akin magpatuloy sa buhay, ‘Success happens when preparation meets opportunity,’” ani Marco.

“Maraming Salamat sa #FPJsAngProbinsyano, @abscbn, @dreamscapeph , at higit sa lahat kay @cocomartin_ph.”

Masaya rin umano si Cuneta na makatrabaho si Marco at sinabing proud ito para sa aktor.