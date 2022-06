Fumiya Sankai ng 'PBB', may bagong show sa Japan

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Patuloy ang pamamayagpag ng Star Magic artists hindi lang dito sa Pilipinas kung hindi maging sa ibang bansa.

Sa Inside News ng Star Magic nitong Miyerkoles, ibinahagi nito ang mga panibagong tagumpay ng ilang Kapamilya stars.

Una sa listahan ang pagkilala kay John Arcilla ng Tatler Asia bilang isa sa pinakamaimpluwensiyang bituin sa Asya.

Naimbithan naman muli si Dimples Romana para maging isa sa mga juror ng 2022 International Emmys.

At kahit nasa Japan, ang dating "Pinoy Big Brother" housemate na si Fumiya Sankai ay patuloy pa rin itong gumagawa ng pangalan lalo't may bago itong show doon na "Animals."

"Parang it's romcom, like that. My role is an employee of a cosmetic brand. Hindi ako nag-audition. Parang my situation is rare dito sa Japan, kasi I am pure Japanese pero may followers sa Philippines, that's why the Japanese production [became interested] about my situation," ani Sankai.

Nagpasalamat naman ang grupong BINI nang mapabilang sila sa listahan ng Rolling Stone para sa Spotify's 2022 Radar Program.

"First of all, we're really just thankful and we want to say thank you so much to everyone who gave us this opportunity and exposure because this is an international article and it makes us feel that we are steps closer to an international goal," ani Mikha, isa sa miyembro ng BINI.

Wagi naman bilang best international artist ang BGYO sa "Idol Pick" na isang K-pop site. Mapapanood din ang BGYO sa bagong variety show ng Netflix Philippines na "Alas Netflix."

Samantala, isa naman si Donny Pangilinan sa "Men Who Matter of 2022" ng People Asia.