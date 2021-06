‘Bye, Maxwell?’ Francine Diaz itutuloy ang pag-aaral

Mula sa Instagram ni Francine Diaz

Sa kabila ng pagiging abala sa seryeng “Huwag Kang Mangamba,” tuloy pa rin ang pag-aaral ng batang aktres na si Francine Diaz kung saan inanusyo nitong sa Southville International School Affiliated with Foreign Universities na siya papasok para sa senior high school.

Sa kaniyang Instagram account, sinabi ni Diaz na masaya ito na maging isang SISFU - Southville Paladin.

“So happy and honored to be a SISFU-Southville Paladin. Excited to be on this journey as an SHS-ABM Student,” ani Diaz sa caption.

Ayon naman sa Facebook post ng SISFU, dual qualifications ang program na ino-offer nila kaya naman may pagkakataon ang aktres na kumuha ng UK Higher National Certificate with Pearson, ang pinakamalaki umanong education provider sa buong mundo.

Viral naman ang nasabing post sa social media lalo pa’t bumuhos ang papuri kay Francine mula sa kaniyang mga taga-hanga na sinabing insipirasyon ito sa mga kabataan dahil sa pagpapahalaga sa edukasyon.

“Nakakaproud ka talaga bagay kalang talaga na tularan ng maraming kabataan sobra ka na chin ha! marami kna talagang blessing kasi nga mabuti kang bata,” komento ng isang netizen.

“Congratulations ur truly an example of beauty and brain langga,” dagdag ng isa pang user.

Ngunit hindi rin nakaligtas si Diaz sa pagbibiro ng mga netizen dahil muli nilang inungkat ang iconic na karakter ng aktres noon sa hit series na “Kadenang Ginto” kung saan siya gumanap bilang Cassie Mondragon.

Tanong ng marami, bakit umano lumipat si Cassie (Diaz) sa Southville mula sa Maxwell International School na siyang kunwaring paaralan nito kasama ang si Marga (Andrea Brillantes).

“Buti naman Cassie kahit wala na Daddy mo itinuloy mo pa din pag aaral mo,” banat ng isang netizen.

“Salamat naman at iniwan mo na ang Maxwel Intl. Wala na si Margaret na mang aapi sayo. Happy for you Cassy,” pag-alala pa ng isang fan.

Muli ring lumabas ang viral meme noon na “Cassie, di ka muna papasok sa iskul” na isa sa mga patok na linya sa “Kadenang Ginto.”

“Sa wakas nakapasok ka na rin sa iskul cassie,” pahayag ng isang Facebook user.

Kasama ni Diaz sa “Huwag Kang Mangamba” sina Kyle Echarri, Seth Fedelin at Brillantes na mapapanood araw-araw sa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live sa Facebook, TV5, iWantTFC, at TFC.

