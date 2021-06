Arabella Davao, itinuturing na mentor ang pinsan na si Janine Gutierrez

Mula sa Instagram nina Janine Gutierrez at Arabella Davao

Kahit na kapipirma pa lamang kontrata sa talent agency na Star Magic, hindi na bago sa si Arabella Davao sa mundo ng showbiz dahil kapwa tanyag sa larangan ng pag-arte ang kaniyang mga magulang na sina Jackie Lou Blanco at Ricky Davao.

Sa media conference ng Star Magic Black Pen, inamin ni Arabella na bata pa lamang siya ay kinakitaan na siya ng potensyal sa pag-aartista.

Kuwento nito, nasa grade school siya nang magsimulang sumali sa mga school play, dance club at maging host sa mga programa ng paaralan.

“So kumbaga 'yung hilig ko lagi na nandun. It’s just that I chose to focus muna sa studies tapos when the time was right, here we are now so thankful na natuloy,” ani Arabella.

Todo suporta naman aniya ang kaniyang pamilya sa kaniyang desisyong pasukin na rin ang industriya.

Itinanggi rin niya na may pagsisisi siya na natagalan ang pag-aartista niya lalo pa’t 24 anyos na siya ngayon.

“Kasi it was my goal talaga to finish my studies which thankfully nagawa ko naman before the pandemic happened. So that was my focus at that time and now I feel it’s the right time,” paliwanag nito.

Hindi rin ito nakakaramdam ng kahit anong inggit sa kaniyang mga kamag-anak na nasa showbiz din tulad ng pinsan na si Janine Gutierrez.

Pag-amin ni Arabella, maswerte siya dahil may mga mentor siya katulad nina Janine at kaniyang ama pagdating sa pag-arte.

“I don’t feel the need to compete with my relatives kasi iba 'yung magagawa ni Janine, iba 'yung magagawa ko and siyempre I’m thankful na meron akong mentors like Janine na any time ko puwede tawagan tungkol sa acting or my dad na nandiyan lang,” saad ni Davao.

Sinabi rin nito na matagal na siyang taga-hanga ng Star Magic kaya naman handa ito sa kahit anong proyektong maibigay sa kaniya.

“Since die-hard fan ako growing up ng mga Star Magic artists and ng mga pelikula nila, nakita ko na they always produce quality content so dito ko talaga best mama-maximize 'yung talents ko. Gusto ko ma-try lahat. Pero siguro for now rom-com and drama,” sambit ni Arabella.

Isa si Davao sa higit 40 artista na pumirma sa Star Magic Black Pen Day nitong Sabado na kinatampukan nina John Arcilla, Sandino Martin, Marc Solis, at Angeline Quinto.