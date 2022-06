Maris Racal, Rico Blanco unang nag-date sa Las Vegas

Mula sa vlog ni Maris Racal

MAYNILA – Mas lalong binubuksan ng magkarelasyon na Maris Racal at Rico Blanco ang kanilang kuwentong pag-ibig sa publiko.

Sa bagong vlog na inilabas ni Racal, pinag-usapan nila ni Blanco ang ilan sa mga “first” ng kanilang relasyon habang kumakain sa University of the Philippines Diliman campus.

Unang ibinahagi ng dalawa ay kanilang first date na nangyari pa umano sa Las Vegas sa Amerika dahil may takot pa noon si Racal na isapubliko ang namamagitan sa kanilang dalawa.

“Nung naging tayo, hirap tayo kasi ayaw nating makita ng tao,” ani Racal.

Nasa Miami noon si Blanco para mag-research dahil nais aniyang magtayo ng hostel, habang may US tour naman si Racal.

Sa kabutihang palad, nagkaroon ng limang araw na pahinga ang aktres sa Las Vegas kaya naisip ni Blanco na bisitahin ito sa Nevada.

“And then ikaw... to me, it was so impossible. But ikaw nakaisip na why not pumunta ka doon sa Vegas. Di ba? Tapos 'yun na 'yung first date natin. Sobrang, 'What? First date natin sa Vegas?’” pag-alala ni Racal.

Nagpunta rin sila sa Arizona kung saan nag-enjoy ang “Asa Naman” singer lalo pa’t ang dami niyang litrato at video sa lugar na mismong si Blanco ang kumuha.

“So pwede na ako mag-post ng pictures ko ngayon kapag lumabas 'to?” hirit naman ni Blanco.

Sumang-ayon naman ang kaniyang nobya na maaari na siyang maglabas ng mga kuha nila na magkasama sa Amerika noon.

Naikuwento rin ng dalawa ang una nilang away na may kinalaman sa pagbuo ng kantang “‘Di Pakakawalan” ni Racal.

Base sa salaysay ni Blanco, nagulat ito na tila hindi nagustuhan ni Racal ang kaniyang mga suhestiyon sa nasabing kanta.

Depensa naman ng Kapamilya actress, hindi siya pumayag sa ilang berso na gusto ni Blanco dahil istorya umano ng relasyon nila iyon – bagay na hindi alam ni Blanco.

Sa Blanco rin ang unang nag-I love you sa kanilang dalawa na nangyari umano nang biglaan, ayon kay Racal.

“Sobrang biglaan. Sa isip ko, 'Wait, agad. I love you agad? Di pa nga ako nagpapakipot,’” natatawang sambit nito.

“Ang bilis ng lahat. Di ko na maalala. Parang pati ako nagulat sa sarili ko... Matagal ko na rin di sinasabi yun,” dagdag ni Blanco.

Matatandaang Mayo 2021 nang kumpirmahin sa publiko ng dalawa ang kanilang relasyon.