Madam Inutz, ipinagtanggol ang nobyong macho dancer

MAYNILA -- Ipinagtanggol ng dating "Pinoy Big Brother" housemate na si Daisy Lopez o mas kilala bilang Madam Inutz ang bagong nobyo sa paratang ng bashers na umano'y gagamitin lang siya nito para magkapera at sumikat.

Sa pinakabagong vlog ni Madam Inutz, ipinakilala nito ang kasintahan na si Tantan, isang macho dancer na nakilala niya sa isang entertainment bar na pag-aari naman ng kanyang talent manager.

"Marami ang nagsasabi, piniperahan mo lang daw ako. May napapala ka ba?" tanong ni Madam Inutz sa nobyo.

"Wala," ang mabilis at mariin namang tugon ni Tantan.

Iginiit ng viral live-seller na hindi siya gumagastos para sa lalaki.

"Hindi po tayo gumagastos sa lalaki, nagkataon lang mayroon kaming similarity, parehas kaming single [parent]. ...Mas maganda siguro kung tatanggalin natin 'yung panghuhusga sa kapwa," giit ni Madam Inutz.

Ipinagtanggol din ni Madam Inutz ang nobyo bilang isang macho dancer.

"Hindi lahat nang nagtatrabaho sa ganung club ay marumi o peperahan ka na. Kung matatandaan niyo, alam niyo si Madam Inutz ay nagtrabaho rin sa bar, naging entertainer din ako. Pero nakita niyo kung gaano kalaki ang puso at pagtingin ko sa pamilya. So ganun kami ni Tantan. Kumbaga nagkaroon kami ng similarity kasi single dad siya. So ngayon alam niyo na hindi siya 'paminta.' Single dad siya, tapos single mom ako. So isa lang ang layunin namin sa buhay, 'yung suportahan ang pamilya at pagmamahal ang hinahanap namin. Kasi nga parehas kaming single," ani Madam Inutz.

"Kung hindi niyo po naitatanong, mas mapera pa po siya sa akin. Mas malakas pong kumita sa akin ito. Wala pa rin akong pera. Ako pa rin ito si Madam Inutz ang nag-iisang inutil niyo kumbaga wala pa rin akong napapatunayan. Kung ano ang mayroon ako ay dahil 'yon kay Sir Wil (Wilbert Tolentino) dahil 'yon sa tinrabaho ko. Pero never siyang (Tantan) nag-demand at wala akong ibibigay sa kanya," dagdag ng dating housemate ni Kuya.

Sa vlog, itinanggi rin ng nobyo ni Madam Inutz ang bintang na gagamitin lang niya ang baguhang aktres para sumikat.

Sa huli, iginiit ni Madam Inutz na hindi pa malalim ang kanilang relasyon at kinikilala pa nila ang isa't isa.

"Kung hindi man mag-work ang relasyon namin ay friends pa rin kami. Kaya sinasabi ko sa inyo hindi ganun ka-inutil si Madam Inutz. ... So ngayon maging masaya na lang kayo sa amin ni Tantan, sa amin. Suporta niyo ang kailangan ko hindi ang panghuhusga. Siguro naman deserve ko ang sumaya, huwag na kayo kumontra," ani Madam Inutz.

