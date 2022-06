MAYNILA -- Halos isang buwan matapos tanghaling big winner ng "Pinoy Big Brother: Kumunity Season 10," malaki na ang nagbago sa buhay ni Anji Salvacion.

Ayon kay Salvacion, natutunan niya na mas pahalagahan ang mga maliliit na bagay.

"I am just living my life with gratitude, kasi you could never go wrong. And I know that now I am living this kind of life parang mas naa-appreciate ko pa 'yung mga mas maliliit na bagay na naranasan ko before," ani Salvacion sa panayam niya sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles.

"That's the thing din na nagbago within me. I learned to appreciate more of the things, especially the little ones. Kasi 'yun ang maalala at maalala mo once you go up there and' yun din ang makakasalubong mo pagbaba," dagdag ni Salvacion.

Sa programa, muling binalikan ni Salvacion ang mga karanasan bago maging "PBB" big winner.

Matatandaang nagsimulang makilala si Salvacion nang sumali ito sa unang season ng "Idol Philippines." Matapos ay naging parte si Salvacion ng "ASAP Natin 'To."

Maliban kay Salvacion, bumisita rin sa "Magandang Buhay" ang tatlo pang finalist ng "PBB Kumunity Season 10" na sina Rob Blackburn, Isabel Laohoo at Samantha Bernardo na nagbahagi ng kanilang karanasan sa loob ng Bahay ni Kuya at nang mapabilang sa Top 5.

