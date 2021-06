Nais pa ba ni Joey Marquez na dagdagan ang kaniyang 16 anak?

Mula sa Instagram account ni Joey Marquez

Inamin ng beteranong aktor na si Joey Marquez na kahit 63 anyos na siya ay malakas pa rin ang kaniyang pangangatawan at pabirong sinabing kaya pa niya magkaroon muli ng anak.

Ngunit sa kabila ng kaniyang kalakasan sa edad niya, pinili ni Marquez na huwag nang sundan ang 16 anak lalo pa’t magiging malayo na ang agwat ng kaniyang edad sa magiging karagdagang anak.

Sa panayam sa vlog ni Ogie Diaz, sinabi ng aktor na baka hindi na nito maabutan ang pagbibinata o pagdadalaga ng kaniyang anak.

“Medyo unfair sa bata kasi baka mag-10 years old siya, 80 na ako. Hindi na kaya. Desisyon na. Kasi iniisip ko na masyado na akong may edad para magkaanak pa ngayon,” ani Marquez na nais na lamang pagtuunang pansin ang kaniyang mga apo.

Hindi rin lingid sa kaalaman ng publiko na malapit kay Joey ang kaniyang mga anak kung saan karamihan pa sa mga ito ay sa kaniya naninirahan.

Paliwanag nito, alam ng kani-kaniyang mga nanay ng kaniyang anak na maalaga siya bilang ama.

“Palagi kong sinasabi nu’ng karelasyon ko sila, ‘’Wag kayong makikipag-kompetensya sa anak ko. Matatalo kayo,’” saad ni Marquez.

Dagdag ng aktor, dugo nito ang nananalaytay sa lahat ng kaniyang mga anak kaya naman kailangan nila ng kalinga niya.

Hindi niya umano ito ipagpapalit kahit kanino at handa siyang piliin ang mga anak sa kahit anong sitwasyon.

“Mali man o tama, mga anak ko ang pipiliin ko,” pagdidiin ni Joey.

Sa kabila ng pagkakaroon ng malaking pamilya, hindi naman aniya nagkakaroon ng inggitan sa pagitan ng 16 niyang anak.

“In fairness, I’m so lucky kasi ang mga anak ko, ang treat nila sa isa’t-isa, hindi half-brother, hindi half-sister. Sa amin, there’s no such thing as half-brother o half-sister. It’s either brother or sister lang,” pagmamalaki ni Marquez.

Kuwento pa niya, pinoprotektahan ng mga anak niya ang isa’t isa at palagi pang magkakausap.

“Walang discrimination na ‘Sa iba ka anak eh’. Walang ganu’n. Magku-close sila lahat. Saka nagku-communicate sila. ‘Yun ang pinakamaganda,” ani Marquez.

Kabilang sa mga anak ni Joey ay sina Wynwyn at Vitto na kapwa pinasok na rin ang mundo ng showbiz.

