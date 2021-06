Bagong single ni Maris Racal na ‘Ate Sandali’ malapit nang ilabas

Mula sa Instagram ni Maris Racal



Sandaling panahon na lamang ang hihintayin ng mga tagahanga ng aktres at mang-aawit na si Maris Racal dahil ilalabas na nito sa Miyerkoles ang kaniyang bagong single na “Ate Sandali.”

Sa kaniyang Instagram account, ipinakita ni Racal ang teaser ng kaniyang bagong awitin, pitong buwan matapos ilabas ang kantang “Kahit Na Anong Sablay.”

Aabangan sa iba’t ibang digital streaming platform ang “Ate Sandali” mula Hunyo 23.

Mismong Balcony Entertainment, ang artist management at record label na pagmamay-ari ng OPM icon na si Rico Blanco, ang nag-produce ng kanta kasama ang Sony Music Philippines.

Hindi ito ang unang pagkakataon na magkakatrabaho ang dalawa sa isang proyekto dahil nagkasama na sila noong 2019 sa kantang “Abot Langit.”

Kasunod din ito ng pag-amin ni Maris sa relasyon nila ni Blanco, ilang buwan nang magsimula ang usap-usapang nag-uugnay sa kanila.

"Kami po ni Rico. I think basing po sa post na ginawa ko po, I think it's very obvious. Right now, we are very excited and busy din. We are preparing such beautiful music together. Kaya abangan nila 'yon soon," ani Racal sa isang panayam.

Nagsimulang pag-usapan ng mga netizen ang pagkakamabutihan ng dalawa nang batiin ni Racal si Blanco noong kaarawan ng sikat na singer.

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC