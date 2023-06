MAYNILA -- Binalikan nina Enzo Almario at Mela Habijan ang kuwento sa kung paano sila umamin bilang miyembro ng LGBTQIA+ sa kanilang mga magulang, partikular na sa kanilang ama.



Para sa pagdiriwang ng Pride Month, napuno ng aral at pagmamahal ang naging kuwento nina Almario at Habijan kasama ang kani-kanilang ama sa naging pagbisita nila sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles.

Matatandaang sa naging paglaban niya sa "Tawag ng Tanghalan" unang inamin sa publiko ng mang-aawit na si Almario na siya ay isang queer.

"Sobrang salamat kasi hindi niyo ako sinukuan at ginuide niyo ako para maging mabuting tao at sinuportahan niyo ako all the way, simula umpisa," ani Almario.

Mensahe naman ng ama ni Almario na si Ramil, ibang saya at pagkakapuri ang nararamdaman niya para sa kanyang anak ngayon.

"Sobrang proud na proud ako sa kanya. Ngayon ko nakita ang pagkatao niya, lahat. Iba pala ang akala ko noon," pagbabahagi ng ama ni Almario.

Samantala, nag-aaral pa lang si Habijan nang una niyang inamin sa kanyang ama na siya ay miyembro ng rainbow community.

Para kay Habijan, pride niya ang kanyang mapagmahal na ama, na itinuturing niyang bayani.

"Kung hindi siya ang tatay ko, baka iba siguro ang buhay ko. I have a hero beside me who has always been there cheering for me, believing in me, and trying his best to raise me in the best way possible," aniya.

"Kaya pumupunta ako lagi sa landas na maganda at mabuti kasi mayroon akong mabuting tatay, panalo ko na 'yon sa buhay ko."

Nagbigay naman ng mensahe ng pagmamahal at pagtanggap ang ama ni Habijan na si Erico, isang propesor.

"Apat ang anak ko, lahat 'yan galing 'yan sa Diyos. So sa aking palagay, ang konsepto niyan kapag ibinigay 'yan sa iyo ng Diyos ay pahalagahan mo siya," aniya.

"May espasyo sila, kaya huwag natin silang sikilin, huwag natin silang hadlangan, at ibigay sa kanila yung tamang pag-ibig, 'yun lang naman 'yan."