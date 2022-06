MAYNILA -- Inilarawan ni Lovi Poe kung paano nga ba si Piolo Pascual bilang leading man sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay" nitong Martes.

Ayon kay Poe, maliban sa pagiging mabait ay isang tunay at tapat na aktor si Pascual.

Watch more News on iWantTFC

"He's like the most genuine actor na nakasama ko na. Parang hindi ko nga maisip na iba ang makakapareho ko sa first TV show ko rito. Napakabait niya, napakamaalaga and also very sincere as an actor. Parang lahat na ng gusto mo sa isang guy ay nasa kanya," ani Poe.

Sinang-ayunan din ni Poe ang sinabi ng guest host ng "Magandang Buhay" na si Judy Ann Santos na magaling magpakilig bilang aktor si Pascual.

"Actually Piolo is a very good actor. Napaka-professional niyan. Talagang bibigyan niya ikaw ng pagkakataon. Mahusay si Piolo magpakilig, mahusay siyang artista, alam niya ang timpla niya," ani Santos.

Matatandaang maliban sa mga serye ay nagkasama rin sa mga pelikula sina Santos at Pascual.

"Totoo, magaling talaga siyang magpakilig," ani Poe sa sinabi ni Santos.

Sa panayam, ibinahagi rin ni Poe ang pakiramdam sa nalalapit na pag-ere ng "Flower of Evil," ang una niyang serye bilang isang Kapamilya.

Watch more News on iWantTFC

"Iba talaga 'yung pakiramdam nung natapos namin yung 'Flower of Evil' kasi siyempre kapag nasa trabaho kami parang everyday sinisigurado namin na prepared kami sa set at we are jumping from one episode to another. Pero nung natapos namin parang iba 'yung fulfillment kasi alam mong iba 'yung pagod at 'yung hirap at 'yung dedication ng bawat tao sa amin. Like hindi lang kaming buong cast, 'yung staff, crew, our directors. When I say buong puso ang ibinigay, buong puso at kaluluwa na talaga," ani Poe.

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC