Mccoy de Leon at Elisse Joson, nagkabalikan bago pa ang pandemya

MAYNILA -- Kinumpirma ng aktor na si Mccoy de Leon na nagkabalikan sila ng aktres na si Elisse Joson.

Naganap ang pag-amin ni de Leon sa pagharap nila ni Xian Lim sa media bilang mga bituin na gaganap sa buhay ni Isko Moreno para sa isang musical biopic.

"Open naman po kami sa lahat," ani de Leon bilang tugon sa tanong kung nagkabalikan ba sila ni Joson.

Ayon kay de Leon, maraming aral ang napulot nila sa naging pagbabalikan nila ni Joson.

"'Yung pagkakamali mo noon, lahat naman tayo may pagkakamali, maitutuwid mo ngayon. Sobrang ma-drama. Pero totoo 'yon. Kumbaga nagiging better person ka," ani de Leon.

"Actually hindi ko po talaga in-expect 'yung mga nangyari pero sa lahat nang nangyari sobrang thankful po ako," dagdag ng aktor.

Ayon kay de Leon, nagkabalikan sila ni Joson bago pa ang pandemiya.

"Low key lang kami," ani de Leon na inaming mas pinatatag din ng pandemiya ang kanilang relasyon.

Sa ngayon, iginiit ni de Leon na masaya sila ni Joson.

"Sobrang happy po talaga. Hindi ko po ma-explain in words," ani de Leon.

Para mapanatili ang kanilang pagmamahal sa kabila ng pandemya at distansiya sa pagitan nila, sinabi ni de Leon na susi rito ang bukas na komunikasyon, tiwala at pang-unawa.

"Communication, understanding, faith at trust. 'Yun ang susi roon para maging okay at maging kampante," dagdag ng aktor.

Nito lamang nakaraang buwan, inamin ni Joson na miss na niya si de Leon.

Sa Instagram, nagbahagi si Elisse ng collage ng screen grabs ng pag-uusap nila ni Mccoy sa pamamagitan ng video app.

Sa caption, pinasalamatan ni Elisse si Mccoy sa pagmamahal nito sa kanya sa kabila ng distansiya sa pagitan nilang dalawa.

"Thank you for reminding me that I am loved by you, even through the distance... Sabi mo, lagi kita inaaway, pero miss lang talaga kita," ani Elisse na ngayon ay nasa ibang bansa base na rin sa mga post nito sa social media.



Matatandaang Agosto noong nakaraang taon nang mabuhayan ng loob ang mga tagahanga nina Elisse at Mccoy matapos magbahagi ang aktor ng isang retrato kung saan kitang hinahalikan niya ang noo ng aktres habang sila ay nasa isang yate.

Taong 2016 nang mabuo ang tambalan nina Mccoy at Elisse sa "Pinoy Big Brother."

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC