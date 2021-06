Sino ang mas seloso? Kim at Xian, sumabak sa 'mas' challenge

MAYNILA -- Muling nagbahagi sina Kim Chiu at Xian Lim ng ilang mga bagay tungkol sa kanilang relasyon na kinakiligan ng kanilang mga tagahanga.

Sa pinakabagong vlog ni Chiu nitong Linggo, sumabak ang magkasintahan sa "Mas" challenge.

Sa tanong kung sino ang "mas makulit" sa kanilang dalawa, sagot ni Chiu: "Me. Kailangan niya (ni Lim) mag-live with it because?"

"Because mahal kita," mabilis na hirit Lim sa sinabi ni Chiu na hindi naitago ang kilig.

Ipinakita naman ng dalawa ang matinding tiwala sa isa't isa nang sagutin nila ang tanong sa kung sino "mas seloso o selosa?"

"Ikaw," ani Lim kay Chiu, na ang sagot ay: "Same lang, pero siya super."

"Hindi ah. Wala akong pakialam," hirit muli ni Lim.

"Hindi ba sabi, kapag hindi ka nagseselos, ibig sabihin hindi mo mahal ang isang tao, wala kang pakialam," ani Chiu.

Sagot ni Lim sa sinabi ng nobya: "Mahal naman kita. Pero wala namang pagseselosan. There's no reason to be jealous."

Sumang-ayon naman si Chiu sa sinabi ng aktor. "Yeah. Hindi rin naman siya nagbibigay ng reason para magselos ako."

Ilan din sa mga tanong na sinagot ng dalawa ay kung sino ang mas pikon, pasaway, maalaga at mas sweet.

Matatandaang sunod-sunod ang sorpresa ni Lim sa kanyang nobya na isa sa mga host ng "It's Showtime."

Nito lamang nakaraang buwan, tinupad ni Lim ang pangarap na maiangkas sa motorsiklo at bumiyahe ng malayo kasama si Chiu.

