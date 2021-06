John Prats, may mensahe para sa kaarawan ng kapatid na si Camille

MAYNILA -- Maiksi man ay puno pa rin ng pagmamahal ang mensahe ng aktor at direktor na si John Prats para sa kanyang kapatid na si Camille Prats na nagdiwang ng kanyang ika-36 kaarawan.

Sa Instagram nitong Sabado, isang lumang retrato nila ni Camille ang ibinahagi ni John.

Sa caption ng kanyang post, muling ipinaalala ni John sa kapatid ang kanyang pagmamahal.

"Nakaka-miss ka na dahil bihira tayo makapag-usap. Sana soon. And alam mo naman na andito lang ako kung kailangan mo ako. Ang tanging hiling ko lang ay lagi ka maging masaya. 'Yun lang! I love you," ani John sa kanyang kapatid.

Maliban sa pagiging direktor, abala si John sa pagiging parte ng sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano."

Sa post sa social media, pinahanga ni Camille ang netizens sa kanyang mga bagong retrato na kanyang ibinahagi para ipagdiwang ang kanyang kaarawan.

"Grateful for so many things," ani Camille bilang caption sa isa niyang post sa Instagram.



Tulad ni John, isa ring child star si Camille na nakilala sa kanyang pagganap sa pelikulang "Sarah Ang Munting Prinsesa."

Dalawa na ang anak ni Camille mula sa mister na si VJ Yambao. Mayroon ding anak ang aktres mula sa unang asawa na si Anthony Linsangan na pumanaw noong 2011.



Sa mga nagdaang buwan, ibinahagi ni Camille sa kanyang mga tagahanga kung ano ang kanyang mga ginagawa para mas mapalakas ang pangangatawan.