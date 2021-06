Bagong game show na 'Showbiz Play Pa More' ipapalabas sa Jeepney TV, Kumu

MAYNILA -- Isang bagong game show ang tiyak na kakagiliwan ng mga mahihilig sa showbiz: ang “Showbiz Play Pa More” na mapapanood ito sa Jeepney TV at sa Kumu app tuwing Lunes, simula 6 p.m. ngayong gabi, Hunyo 21.



Host ng bagong programa si DJ JhaiHo na kilala sa pag-host niya ng showbiz-oriented program na “Showbiz Pa More.”

Sa bagong game show, doble ang saya dahil pwedeng maglaro at manalo ang mga manonood ng hanggang P15,000 sa digital interactive game show segment na "Showquiz Pa More," at suportahan ang mga paborito nila sa "KGS: One Minute of Fame" segment.

Kailangan lang na magpagalingan sa pagsagot ng showbiz-related na tanong sa loob ng apat na round ang livestream viewers sa "Showquiz Pa More," kung saan makakasama ang featured celebrity guest kada episode sa huling round na siguradong mas magpapasaya sa laro.



Sa "KGS: One Minute of Fame" naman, mabibigyan ng pagkakataon ang top 16 official contenders ng “Kumu’s Greatest Show" (KGS) campaign, kung saan pwedeng magpakita ng suporta ang fans sa bawat contender sa pamamagitan ng pagse-send ng virtual gifts sa kanilang public video livestreams sa Kumu. Pagkatapos ng magkakasunod na elimination rounds sa Hulyo at Agosto, papangalanan ang KGS final four na maglalaban-laban para maging kauna-unahang KGS grand champion na mananalo ng P100,000.



Panoorin ang premiere ng “Showbiz Play Pa More” sa FYE Channel sa Kumu at sa Facebook ng Jeepney TV. Magkakaroon din ng catch-up replays ang programa tuwing Sabado simula sa Hunyo 26, ika-8 ng gabi sa Jeepney TV sa cable at sa YouTube channel ng Jeepney TV.

Samantala, isang sorpresa para sa mga tagahanga ng “Meteor Garden” dahil mapapanood muli sa Jeepney TV ang minahal na classic Asianovela mula Lunes hanggang Biyernes simula Hunyo 21, 4:35 ng hapon. Muling balikan ang istorya ng sikat na grupong F4 at ni Dong Shan Cai, ang love triangle niya kasama si Dao Ming Si at Hua Ze Lei, at ang paglaban niya para sa tunay na pag-ibig.

Mapapanood ang Jeepney TV sa SKYcable channel 9, GSAT channel 55, Cignal channel 44, at sa iba pang major provincial cable systems nationwide.