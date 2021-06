'Thursday Barkada' nina Bea Alonzo at Dimples Romana, may sorpresa para sa Father's Day

MAYNILA -- Isang espesyal na video ang ibinahagi ni Dimples Romana na alay nila para sa Father's Day nitong Linggo.

Sa Instagram, ibinahagi ni Romana ang TikTok video kung saan kasama niyang sumayaw ang mga kaibigang sina Beatriz Saw, Janus del Prado at Bea Alonzo.

Ang apat ay mga bituin ng sikat na pelikulang "One More Chance" na ipinalabas noong 2007 kung saan bida sina Alonzo at John Lloyd Cruz

"Hindi pa Thursday pero since special day ng mga tatay today, Happy Father’s Day Tiktok special from your Thursday Barkada tito and titas. Kung never nyo pa na-imagine na nag-TikTok sina Chinno, Basha, Krizzy and Anj, eto na 'yun," ani Romana.

Naging makulit naman ang hirit ni del Prado sa kanilang video.

"Muntik na magsabay-sabay eh. Sayang," ani del Prado.

Base sa naging post ni Saw, kuha ang video noong Sabado kung saan sumabak ang kalahati sa kanilang "Thursday Barkada" sa isang pottery workshop.

Matatandaang maliban sa "One More Chance," naging magkakasama pa rin ang "Thursday Barkada" sa pelikulang "A Second Chance" na inilabas naman noong 2015.

