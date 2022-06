MANILA -- Ibinahagi ng dating "Goin' Bulilit' child star na si Sharlene San Pedro ang kanyang payo sa mga nais maging artista.

Sa eksklusibong panayam ng Inside News ng Star Magic, iginiit ni San Pedro na importante na gusto niyo na pumasok mundo ng showbiz.

"Gawin niyo ang gusto niyo dahil gusto niyo. Hindi 'yung dahil sa gusto niyong sumikat, gusto ng parents niyo o kahit sinuman, o napagsabihan kayo na 'uy puwede kang mag-artista' pero hindi mo naman talaga gusto sa sarili mo. Kumbaga nayaya ka lang o nagustuhan mo lang dahil nabigyan ka ng idea. Make sure na nagustuhan mo 'yan for the long run," ani San Pedro.

"Para hindi ba kahit paano ay ang hangad mo ay hindi agad doon sa taas. Kumbaga kaya mo maipagmalaki na talagang pinaghirapan ko ito kasi gusto ko. Nandito ako ngayon kasi gusto ko talaga, parang ganun. At para kahit ilang rejections ang matanggap mo, kumbaga maiintindihan mo at 'yun ang magpu-push sa iyo to work hard pa at mag-grind pa," ani San Pedro na nito lamang nakaraang buwan ay nagtapos ng kursong Psychology.

Sa panayam, muling ibinahagi ni San Pedro ang saya na makatapos sa pag-aaral.

Sinabi rin ng aktres na maliban sa paggawa ng mga awitin ay nais niya ang makagawa ng indie project.

Nitong Abril ay nilabas ni San Pedro ang kanyang awiting "Running." Maliban sa pagiging artista at recording artist isa ring video game streamer si San Pedro.

Narito ang Star Magic Inside News tampok si Sharlene San Pedro:

Watch more News on iWantTFC

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC