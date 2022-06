Joem Bascon at Meryll Soriano, kailan nga ba ikakasal?

MANILA -- "In time."

Ito ang bahagi ng pahayag ng aktor na si Joem Bascon nang matanong kung kailan nga ba sila ikakasal ng aktres na si Meryll Soriano.

Sa unang pagkakataon, humarap si Bascon sa vlog ni Soriano para sa pagdiriwang ng Father's Day.

Sa video, sinagot ni Bascon ang ilang mga katanungan mula sa netizens. Ilan sa mga katanungan ay ang tungkol sa pagiging ama niya sa anak nila ni Soriano na si Gido at maging ang mga nadiskubre niya kay Soriano nang magkaroon na sila ng anak.



Bago matapos ang video, ang kapatid ni Soriano na si Kei ang nagtanong kay Bascon kung kailan ba sila ikakasal ni Soriano.

“Kapag 'yung sa kasal, in time,” maiksing tugon ni Bascon.

Makulit naman na hirit ni Soriano habang nakatakip ang tainga: "Ayaw ko marinig. Gusto ko surprise."

"Surprise pa rin naman talaga siya," ani naman ni Bascon.

“Kapag okay na ang lahat. At saka isa rin yun, eh, kapag pinlano mo, hindi naman nangyayari. Minsan nangyayari na lang,” dagdag ng aktor.

Sa huli ay nagpasalamat naman si Soriano kay Bascon sa pagiging mabuting ama nito kay Gido maging kay Eli, ang anak ni Soriano sa dating nobyo nito na si Bernard Palanca.



"I would like to thank Papa Joem for being the best dad ever hindi lang kay Gido but kay Eli. Thank you Papa for all of your sacrifices sa amin at 'yung pagmamahal mo sa amin. Hindi lang sa amin kung hindi sa aking pamilya. Thank you for everything," ani Soriano.

Matatandaang 2010 nang maghiwalay sina Soriano at Bascon. Matapos ang halos 10 taon, lumabas ang balitang nagkabalikan ang dalawa nang muling magkasama para sa pelikulang "Culion" at sa seryeng "Starla."

Enero 2021 nang makumpirma ang muling pagkakabalikan ng dalawa nang ipinakilala ni Soriano ang anak nila ni Bascon sa post sa social media.

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC