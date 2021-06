Angelica Panganiban nag-post ng sweet na retrato kasama ang boyfriend

Angelica Panganiban at ang kaniyang nobyong si Gregg Homan. Photo: Instagram/@iamangelicap

Nagbahagi ng retrato ang aktres na si Angelica Panganiban, tampok ang sweet moment nila ng kaniyang nobyo, ang negosyanteng si Gregg Homan.

Sa Instagram post ni Panganiban, makikitang magkasama sila sa yate ni Homan, na hinahalikan ng aktres sa pisngi.

"Had a perfect week. Better to have a weekend jaaz like that," sabi ni Panganiban sa caption.

Sa comments section ng post, bumuhos ang suporta ang maraming artista para kina Panganiban at Homan.

Kasama sa mga nag-iwan ng komento sina Angel Locsin, Bela Padilla, Kim Chiu, Bea Alonzo, Maxene Magalona, at Barbie Imperial.

Pebrero nitong taon nang ipakilala ni Panganiban sa publiko si Homan bilang kaniyang bagong nobyo.

