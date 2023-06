MAYNILA -- Malaki ang pagbabago sa buhay ni JC Alcantara na bunga ng kanyang pagsusumikap bilang aktor.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, ibinahagi ni Alcantara na maliban sa sapat na pera para sa pangkain, nakakatulong na rin siya ngayon sa mas nangangailangan.

"Madami. Dati wala rin kaming makain, like nakuwento ko before," aniya. "Pero ngayon, nabibili ko na ang gusto ko. Ang gusto ng kapatid ko napo-provide ko na lahat, pati sa family ko. Actually lahat ng mga taong gustong lumapit ay natutulungan ko rin po."

Kasama ni Alcantara sa "Magandang Buhay" ang kanyang kapatid na si Paolo, na naging bahagi naman ng "Pinoy Big Brother."

Kuwento niya, hindi niya inakala na sasabak sa "PBB" ang kanyang kapatid para rin makamit nito ang pangarap at makatulong sa kanilang pamilya.

"Hindi siya nagsabi. Noong time na nag-audition siya at natanggap siya, doon ako nagulat. Sabi ko, 'Gusto ko magtapos ka mag-aral.' Parang iba ang way naman niya, pero sinuportohan ko pa rin siya kasi 'yun din ang gusto niya -- na kagaya ko ay maging isang artista," ani Alcantara.

Para naman kay Paolo, inspirasyon niya ang kanyang kapatid na tumatayo ring magulang niya.

Matatandaang mas nakilala si Alcantara sa boys' love series na "Hello Stranger." Nakasama rin siya sa seryeng "He's Into Her" at "Tara, G!"

Sa ngayon, isa si Alcantara sa mga bituin ng seryeng "Drag You & Me" na pinagbibidahan ni Andrea Brillantes at mapapanood sa iWantTFC.