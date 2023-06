Vice Ganda hiling na nakikita ng ama ang kanyang tagumpay

ABS-CBN.

MAYNILA — Hiling ng komedyanteng si Vice Ganda na nakikita ng kanyang ama ang mga tagumpay niya sa buhay sa latest episode ng "Everybody, Sing!" nitong Linggo.

Sa Fathers' Day episode ng show, kausap ni Vice ang mga amang proud sa naging achievements ng anak.

Dito naalala ng komedyante ang namayapang ama at hiniling na nakikita sana nito ang mga narating niya sa buhay.

"Ang swerte-swerte niyo kasi kasama niyo ngayon 'yung tatay niyo, di ba. Kasi minsan nagwi-wish ako na sana nandito 'yung tatay ko para nakikita niya kung gaano karami 'yung tao sa concert ko," ani Vice.

"Sana nandito 'yung tatay ko para makita niya kung gaano karami 'yung pumipila sa pelikula ko. Sana nandito 'yung tatay ko para napapanood niya 'yung 'Showtime' kung gaano kasaya pero puro sana na lang," dagdag pa niya.

Payo ni Vice sa mga contestant, maglaan ng oras sa pamilya at pahalagahan ang buhay nila.

"Kayo ang swerte-swerte niyo kasi hindi niyo pa sinasabi 'yung sana dahil hanggang ngayon kapiling niyo pa sila," aniya.

"Make the most of your time, create wonderful memories and moments with your dads and your family because you are so blessed, you are very lucky."

Mapapanood ang "Everybody, Sing!" tuwing Sabado at Linggo, 7 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, TV5 at TFC.

