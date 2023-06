MANILA – Angelica Panganiban expressed her heartfelt sentiments towards her fiancé, Gregg Homan, as they celebrate his first Father’s Day.

Taking to Instagram, Panganiban shared her lifelong pursuit of comprehending the profound meaning of a father's love.

“Mula noon pa, kung saan saan ako naghahanap ng ibig sabihin ng pagmamahal ng isang ama. Madalas napapanood ko lang sa mga pelikula, nababasa sa mga libro, o paminsan nakikita ko sa mga kaibigan ko. Hindi ko akalain na magiging mapalad ako ngayon, na nakikita at nararamdaman ko na siya,” she said.

Panganiban then went on to emphasize how their daughter, Amila Sabine, is so lucky to have Homan as her father.

“Napakaswerte ni Amila at ikaw ang una niyang pag-ibig, kalaro at dada. Maraming salamat sa pag ganap ng buong buo at higit pa. Mahal na mahal ka namin. Happy Father’s day daddy,” she said.

Panganiban gave birth to their baby Amila on September 20 last year.