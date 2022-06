“What a journey it has been.”

Hindi makapaniwala si Bianca Gonzalez na ang kagaya niyang pribadong tao noon ay sasali sa reality contest na “Pinoy Big Brother” at kalauna’y magiging main host pa nito.

Naging madamdamin ang pagbabalik-tanaw ni Gonzalez sa kaniyang naging panahon sa loob ng Bahay ni Kuya nang makapasok ito sa kompetisyon noong 2006.

Sa kaniyang Instagram account, inamin nitong natakot siya noong una na sumali sa “PBB” lalo pa’t hindi niya alam alam ang mga dapat asahan sa palabas.

“Our season was right after the historic first edition where Kumander Nene won Big Winner, and the reality show concept was very, very new to Pinoy audiences. As someone so private, I was terrified and did not know what to expect, but I knew it was time to get out of my comfort zone,” ani Gonzalez.

Ngunit ito pala ang magbubukas sa kaniya ng pinto ng pagkakataon at na lalong nagpakilala sa kaniyang sarili.

“One week after our edition's Big Night, I went on to join Toni and Mariel to host Teen Edition 1, where Kim Chiu was named Big Winner. To be honest, working with the PBB family on and off cam for the past 16 years has helped me find what I was looking for: myself,” saad nito.

Sa kasunod na post, sinunod naman niyang ibinahagi ang naging takbo ng kaniyang pagsabak bilang host ng show kasama sina Toni Gonzaga at Mariel Padilla noon.

Taos-puso itong nagpasalamat sa mga nakasama sa maraming edisyon ng “PBB” kagaya nina ABS-CBN executive Lauren Dyogi, Gonzaga at Padilla.

Aniya, marami siyang natutunan sa pagho-host dahil kina Gonzaga at Padilla. Kaya sa kabila ng paglisan ng dalawa sa programa, nananatili ang pagmamahal niya sa mga ito.

“To @celestinegonzaga and @marieltpadilla who welcomed me to the show with open arms, so much of what I know as a host and about myself is because of them, and to this day even if they've moved forward have been such cheerleaders, thank you and I love you both for life,” pahayag niya.

Pinasalamatan din nito ang mga boss ng “PBB” at mga kasamang hosts ngayon sa palabas na sina Robi Domingo, Melai Cantiveros, Enchong Dee, at Kim Chiu.

“Kuya, ang haba na nito, pero maraming salamat for being a huge part of my life. Hanggang sa muling pagbubukas ng bahay ni Kuya,” pahabol ni Gonzalez.

Matapos ang biglaang pag-alis ni Gonzaga sa show, si Gonzalez ang napiling pumalit bilang main host ng palabas.