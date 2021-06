Richard Gomez, may payo sa anak na si Juliana pagdating sa pag-ibig

MAYNILA -- Ilang araw bago ang pagdiriwang ng Father's Day, naging bukas ang aktor na si Richard Gomez sa pagbabahagi sa kanyang buhay bilang tatay sa nag-iisang anak nila ni Lucy Torres na si Juliana.

"I am very cool to Juliana pero hindi ko naman siya ini-spoil. Medyo estrikto ako in some ways pero hindi sa lahat ng bagay. Ayaw ko naman na kinakatakutan niya ako. Gusto ko kapag may gusto siyang sabihin sa akin ay nakakausap niya ako," ani Gomez sa

programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Biyernes.

Pag-amin ni Gomez, pagdating sa usaping puso o pag-ibig, ang kanyang misis ang madalas na nakakausap ni Juliana.

"Pagdating sa ganoong bagay, siya at mommy niya ang laging nag-uusap. ... When it comes to affairs of the heart, mga crush-crush, ang kausap niya diyan nanay niya," ani Gomez.

Nang matanong kung anong payo ang ibinibigay niya kay Juliana pagdating sa pag-ibig, sagot ni Gomez: "Well sinasabi ko sa kanya lagi na No.1 bata pa siya, she's just turning 21 pa lang. Marami pang oras na pwede niyang pag-isipan kung ano ang gusto niyang gawin. Anyways hindi ko naman siya pinagbabawalan. Kung mayroon siyang manliligaw sa bahay, kung may pumupunta roon, okay lang naman sa amin," ani Gomez.

Naibahagi rin ni Gomez ang bagay na kinakatakutan niya sa ngayon para sa anak at ang pangarap niya bilang ama para rito.

"Siyempre lahat tayong parents kinakatakutan natin biglang mag-asawa 'yung mga anak natin. What I really want for Juliana is for her to fulfill her dreams. Alam ko na mahaba pa, marami pa siyang makukuhang success sa buhay niya. So it's really up to her. Kami naman ni Lucy hanggang suggestions lang kami, hanggang payo lang ang magagawa namin. But when it comes to implementation kung ano ang gusto niya sa sarili niya ay nasa kanya 'yon," ani Gomez.

"Kailangan talaga maganda ang line of communications niyo," dagdag ni Gomez.

Sa huli, nagbigay din ng kanyang payo si Gomez para maging matatag ang relasyon ng ama at anak.

"No matter how busy you are, you really have to find time para makipag-communicate, No. 1 sa asawa at saka roon sa mga anak mo. Then kapag mayroon kang free time, you really have to give time na makasama mo sila kahit sa bahay lang. 'Di niyo kailangang mamasyal, kahit sa bahay lang -- you read together, you pray together, just watching TV together, just being on the table, kuwentuhan lang. Communication is really very important para mapalapit ka sa isa't isa, sa pamilya mo," ani Gomez, kasalukuyang alkalde ng Ormoc City.

