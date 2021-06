Manny Pacquiao, suportado ang pagpasok ng mga anak sa showbiz

MAYNILA -- Kung mabibigyan ng pagkakataon, nais ng senador na si Manny Pacquiao na makasama rin sa gaganaping "Isang Tinig, Isang Lahi" concert ang kanyang mga anak na sina Michael at Jimuel.

Ang libreng concert na magaganap sa pamamagitan ng KTX.ph sa Hunyo 26 at 27 ay naglalayong makakalap ng donasyon para sa mga labis na naapektuhan ng pandemya.

Sa isang press conference nitong Huwebes, sinabi ni Manny na nais niyang magkaroon ng sapat na karanasan ang mga anak sa pag-awit lalo na ang pangalawang anak nila ng misis niyang si Jinkee na si Michael.

"Gustong-gusto niya kumanta at gumawa ng kanta. Gusto niya siya ang nagko-compose, siya rin ang nag-a-arrange. 'Yung anak ko na si Michael, mahilig talaga sa music. 'Yung kwarto niya puro gamit sa music, so sana makita ko sila na kumakanta sa stage," ani Manny.

Matatandaang naging laman ng balita si Michael noong nakaraang taon nang ilabas niya ang kanyang awiting "Hate."

Nito lamang Marso, sumabak na sa "ASAP Natin 'To" si Michael kung saan inawit niya ang sariling komposisyon na “Make It Up to You” kasama sina Kyle Echarri at Darren Espanto.

Giit ng boxing champion, suportado niya ang karera ng mga anak.

Matatandaang nito lamang Enero ay ipinakilala ang panganay na anak ni Manny na si Jimuel bilang isa sa mga miyembro ng The Squad Plus.

"Suportado naman namin ang mga anak namin as long as makita lang namin na mabuti para sa kanila, wala kaming hadlang o tutol sa mga gusto nila," giit ni Pacquiao.

Related video:

Watch more in iWantTFC