Kyle Echarri, inalala ang pamba-bash na natanggap sa ‘The Voice Kids’

Sa kabila ng pag-alagwa ng kaniyang karera bilang aktor at mang-aawit, hindi pa rin nakakalimutan ni Kyle Echarri ang pinagdaanang pamba-bash noong sumali ito sa “The Voice Kids” noong 2015.

Pumasok sa top 6 si Echarri sa ikalawang season ng singing contest sa paggabay ni Popstar Royalty Sarah Geronimo ngunit marami umano ang bumatikos sa kaniyang naging kampanya sa kompetisyon.

Sa isang media conference para sa kaniyang bagong album at digital concert, sinabi ni Kyle na marami ang nagsabi na kaya lamang umano siya nakapasok ay dahil sa itsura nito at hindi dahil sa talento sa pagkanta.

“Galing pa lang po ako sa ‘The Voice’ ako yung pinaka binash dahil nga sinasabi nila na wala naman akong boses. Itsura lang meron ako,” ani Echarri na bida ngayon sa “Huwag Kang Mangamba.”

“Thank you to compliment kasi at least mayroon naman akong itsura. To other people, they say I'm good looking. It's a blessing. Thank you so much for the compliment,” dagdag nito.

Sa kabila nito, kilala naman aniya ang kaniyang sarili at alam niya ang mga kalakasan at maging kahinaan niya.

“I'm working on everything that I can. And every day I'm becoming better than I was yesterday,” tugon nito.

Ngunit higit anim na taon simula nang pumasok sa showbiz, unti-unti na umano tumaas ang kumpiyansa niya lalo pa’t alam niyang mas mahal at tanggap niya ang sariling kakayahan ngayon.

“Ngayon I'm super happy with what I'm doing. I don't wanna say very confident, I am more confident and happy with how much I love myself more than I did before,” paliwanag ng singer.

Inamin din nito na minsan sumasagi sa kaniyang isip na tumigil na sa pagiging artista lalo na noong mga panahong hindi pa niya sigurado ang mga gusto gawin.

Para sa kaniyang ika-18 na kaarawan, isang bagong album ang inihanda ni Echarri para sa kaniyang fans na lalabas sa Hunyo 18 sa iba’t ibang digital streaming platforms.

Habang may digital concert din siyang gagawin sa Kumu sa Hunyo 20 na pinangalanang “Kyle Digital Birthday Fan Con.”

