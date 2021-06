Donny Pangilinan, may hiling para sa kaarawan ni Belle Mariano

MAYNILA -- Muling pinakilig nina Donny Pangilinan at Belle Mariano ang kanilang mga tagahanga sa naging pagbisita nila sa "Magandang Buhay."

Nitong Biyernes, ibinahagi ni Pangilinan ang hiling para sa love team partner niya na nagdiwang ng kanyang ika-19 kaarawan nito lamang Hunyo 10.

"Belinda, gusto ko lang sabihin happy birthday first of all. Salamat sa pagiging isang tunay na kaibigan na talagang sumusuporta sa akin, sa aming lahat. And I just hope you will never lose how genuine you are and selfless you are and how humble you are," ani Pangilinan.

"I am sure na malayo pa ang mararating mo, sobra. Nakikita ko na grabe ang potential mo. Kung itong nakikita nila sa 'He's Into Her' na grabe ang galing ni Belle, that's just 5% of what you are about to offer. I can't wait to see what future has in store for you and proud ako sa iyo," dagdag ni Pangilinan.

Kuwento ni Mariano, natupad niya ang nais na maipagdiwang ang kanyang kaarawan noong nakaraang linggo kasama ang kanyang pamilya at mga taong malalapit sa kanya.

"I get to spend it with my family and that time rin po ay nagkaroon ng thanksgiving party ang 'He's Into Her.' Actually that was my wish to spend my birthday with the people dearest to me and closest to my heart and nagawa ko po siya," ani Mariano.

Kung mayroon ding hihilingin si Mariano para sa kanyang espesyal na araw, ibinahagi niya ang nais na magkaroon ng Season 2 ang "He's Into Her."

Maliban sa selebrasyon ng kaarawan ni Mariano, sumagot din ang tambalang DonBelle sa slam book questions ng "Magandang Buhay," kung saan ibinahagi nila ang kanilang paniniwala tungkol sa pag-ibig at kung paano nila mailalarawan ngayon ang estado ng kanilang puso ngayon.

"Nilagay ko 'yung 100 na may red (emoji) kasi feeling ko puno ang puso ko ngayon, kasi happy ako ngayon," ani Pangilinan.

Ang smiling face with hearts emoji naman ang iginuhit ni Mariano.

"Kasi kinikilig nga po ako," paliwanag ni Mariano.

Samantala, ipinakita ng mga tagahanga nina Mariano at Pangilinan ang suporta sa kanilang mga idolo nang maging top trending topic sa Twitter Philippines ang MAGANDANG BUHAY WithDONBELLE nitong Biyernes.

Ngayong Biyernes ng gabi nakatakda ang paglabas ng episode 4 ng "He's Into Her" sa iWantTFC. Ilalabas din ang episode 4 sa Linggo 8:45 ng gabi sa Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel, A2Z Channel 11 at sa TFC.

