Awra, maraming natutunan sa mga kontrobersyang kinaharap niya

Aminado ang vlogger at aktor na si Awra Briguela na marami siyang kinaharap na pagsubok ngayong taon matapos masangkot sa ilang kontrobersiya na nagpa-trending pa sa kaniya ng ilang pagkakataon.

Sa kaniyang panayam sa vlog ng aktres na si Aiko Melendez, sinabi ni Awra na nasa estado siya na pinapahilom pa lamang ang mga sugat ng sunod-sunod na isyung kinaharap.

“Hindi ko masasabi ngayon na I’ve finally moved on, na I’m finally done with everything. Nandito pa rin ako sa point ngayon na naghi-heal,” ani Briguela na hindi na ibinahagi kung ano-ano ang mga kontrobersyang pinagdaanan.

Dito rin niya ikinuwento kung bakit pinili niyang manahimik dahil nais umano niyang makita ng mga tao na nauunawaan niya ang mga opinyon ng iba.

Dagdag ni Awra, alam niya na hindi maganda ang patutunguhan kung magsasalita siya habang galit ang nangingibabaw sa kaniyang puso.

“‘Yung time po kasi na nanahimik ako… when you are triggered and mad, lahat masasabi mo eh. Like siyempre, emotional ka, nanginginig ka pa. ‘Yung eagerness mo para ma-feel mo ‘yung satisfaction, ma-express mo ‘yung nararamdaman mo, lahat sasabihin mo,” saad nito.

Noong una, naramdaman niya pa na tila mas mataas siya kaysa sa mga nakaalitan na personalidad dahil makailang ulit siyang nag-trending at tila mas kampi sa kaniya ang mga tao.

Ito rin aniya ang isa sa dahilan kung bakit noon ay malakas ang loob niyang maglabas ng saloobin. Ngunit, napagtanto umano niya nang lumaon na hindi ito tama dahil lalo lamang niyang pinapalaki ang isyu.

“At that time, I felt like I’m superior. Nag-aagree sila sa akin, lahat sila nasa side ko. That’s why I’m not scared to post kahit ano’ng ipost ko,” paliwanag ni Awra.

“I realized na mali na ‘to. Na even if um-agree sila sa akin, pumanig sila sa ’kin, ‘yung apoy parang nilalagyan ko lang ng gas. Lumalaki lang ‘yung apoy na walang pinatutunguhan. So, I realized habang tumatagal ang panahon, hindi na tama ‘yun.”

Sa kaniyang mga pinagdaanan, natutunan ni Awra na pag-isipang mabuti ang mga gagawin kapag nakakaramdam ng galit.

Alam na rin umano niya kung paano humingi ng tulong sa mga taong minsan nang dumaan sa mga kaparehong pagsubok.

“Ang natutunan ko po, once na galit ako, triggered ako and may nararamdaman akong hindi maganda, kailangan ko lang huminga, kailangan kong pag-isipang mabuti and especially magtatanong ka sa mga taong napagdaanan na ‘yun para i-guide ka nila,” pahayag ni Briguela.

Malaki naman ang pasasalamat ni Awra sa kaniyang magulang at kay Vice Ganda dahil sa pag-alalay sa kaniya noong kasagsagan ng mga kontrobersya.

Aniya, pinayuhan siya ng kaniyang magulang na mas umintindi at magpatawad, habang si Vice naman ay ipinakitang handa siyang ipaglaban.

“Inaantay lang ni Meme (Vice) kung gusto kong ituloy ‘yung gusto kong mangyari or gusto niyang mag-heal na lang at pabayaan,” dagdag nito.

Sa huli, mas pinili ni Awra na magpatawad na lamang dahil wala rin aniyang mawawala sa kaniya kung gagawin ito.

“Ang mga taong nakagawa ng mali sa 'yo kapag nakasalubong mo, taas mo silang matitingnan sa mata. Sila, nakayuko sila, hindi ka nila kayang tingnan.”

