Angeline Quinto not ready to quit showbiz yet

MANILA -- Though she’s now a mom with a one-year-old son, Sylvio, singer-actress Angeline Quinto insists she is not ready to give up her career and quit showbiz.

“Nakikita ko na ang mangyayari sa buhay ko,” Quinto told ABS-CBN News in the recent opening of the new Lvna boutique at the Shangri-La Plaza in Mandaluyong. “Ayaw kong madaliin dahil ang dami ko din trabaho ngayon.

“Ayokong sayangin ang pagkakataon dahil ang tagal ko din itong hinintay ang mga dreams ko na nangyayari ngayon. I just want to enjoy everything that’s happening now.”

Quinto is tentative to give up her showbiz career at this point. “Siguro hindi pa ngayon. Siguro kapag ready na ako.

“Hindi ko kayang talikuran ang singing at this time. ‘Yan ang unang unang mahal ko at nagbigay ng magandang buhay sa pamilya ako. So hanggang kaya kong kumanta, kakanta ako.”

Quinto was joined by beauty queens Kylie Verzosa and Rabiya Mateo at the Lvna store opening, as well as actress Ivana Alawi and owner Drake Dustin.

She is wrapping up her latest album, which took two years to finish because of the pandemic.

“Last February lang ako ulit nakapag record,” Quinto said. “May collaborations din sa mga kaibigan kong singers like Ms. Reg [Regine Velasquez], si Erik [Santos].”

She has a song for her son Sylvio in her latest album and a theme song that she will record for a new teleserye on ABS-CBN.

“Sa mga albums na ginawa ko, gusto ko always related sa journey ko,” Quinto added. “From a simple girl, unti-unti kong natupad ang dreams ko, hanggang sa naging nanay na ako, then nu’ng nawala si Mama Bob [her adoptive mother] in 2020.”

Now that Quinto is engaged to her non-showbiz boyfriend Nonrev Daquina, she is at least, ready to settle down. They got engaged last September 2022 and they plan to tie the knot in the US.

Will a second baby be planned anytime soon? “Pwede rin ‘yun,” Quinto said with a smile.

“Totoo pala ‘yung kahit anong pagod mo sa trabaho mo, kapag nakita mo ang anak mo at ngumiti siya sa ‘yo, mawawala lahat ng pagod mo.

“Nasanay din ako na kung may problema, si Sylvio talaga ang nagbibigay ng lakas sa akin. Mainipin siya. I think nakuha niya sa akin ‘yun. Sa mall, when we take him out at huminto ang stroller, iiyak na siya agad.”

Whenever she goes out of the house for her showbiz functions, Quinto makes it a point to go home right after to be with her baby.

“Gusto ko maka-bonding agad si Sylvio,” Quinto said. “Nalulungkot ako na kapag umalis ako ng bahay at tulog siya tapos pag-uwi mo tulog na din siya."

“So kapag wala akong trabaho talaga, nasa bahay lang ako and nagba-bonding kami. He calls me Mama. Kilala na rin niya ang mga tao sa bahay at nabibigkas na niya ang mga pangalan nila.”

This early, Quinto can tell that her son is musically inclined. “Nu’ng pregnant ako, nilalagay ko talaga ang earphones sa tiyan ko,” she offered. “So ngayon, kapag naririnig niya na kumakanta ako, he will also hum. Nakakagulat kasi parang may tono na.”

Quinto will join the “ASAP” delegation that will leave for Milan, Italy in September. In October and November, she will return to Europe for a series of shows. She is planning to bring Sylvio along.

“Hinintay ko lang talaga na mag one year old siya,” Quinto said. “Last year kasi, nu’ng magkaroon ako ng US and Canada tour para sa tenth anniversary ko, medyo tataas pa ang cases ng COVID sa US, so natakot ako na dalhin si Sylvio.”

Since she became a mom, Quinto’s life had a major turn. “’Yung mga naririnig ko dati na magbabago ang buhay ko, lahat ‘yun nararanasan ko,” she said. “Natutuwa ako sa lahat ng nangyari sa akin.

“More careful lang ako now. Mas natuto akong ingatan ang sarili ko. Kapag nagkakasakit ako, hindi ako makalapit sa kanya. Mas hands-on ako sa pag-aalaga kay Sylvio. Mas malapit siya sa akin.

“’Yung pag labas-labas, barkada, mas limited na. Kapag nakikita ko ang mga kaibiga ko na lumalabas, hindi naman ako nai-inggit. Iba na lang talaga ang priority ko ngayon. Mahalaga sa akin ang oras ko ngayon kasama si Sylvio.”



RELATED VIDEO