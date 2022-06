MAYNILA – “Finally, naka-move on na ako.”

Ito ang nasambit ng Kapamilya actress na si Barbie Imperial nang tanungin ang estado ng kaniyang puso.

Sa panayam ng PUSH kay Imperial sa MEGA Ball 2022, ibinahagi ng aktres na masaya na siya sa kaniyang buhay matapos ang naging paghihiwalay nila ni Diego Loyzaga.

“I'm very happy with my life now,” ani Imperial.

Dagdag pa niya, matagal na rin naman aniya ang kanilang paghihiwalay kaya masasabi na niyang masaya ang kaniyang puso.

“For me kasi, 'yung pag-move on, parang hindi naman siya tuloy-tuloy. There will be days na sasabihin mo na, 'Ay okay na pala ako.' And then one day, you just wake up, and boom, 'di ka pa pala naka-move on fully. So ayun. I think naka-move on na ako, matagal na. Pero ngayon ko masasabi na I'm really happy talaga,” paliwanag nito.

Itinanggi naman niya na mayroon nang bagong nagpapakilig sa kaniya at sinabing may kapayapaan siyang nararamdaman.

Hirit pa nito, nagbago na aniya siya sa dating ugali na mabilis makipag-date matapos makipag-break sa isang karelasyon.

“My happiness right now, sobrang, it's very peaceful. Like before kasi, after a breakup, parang ang bilis ko mag-date. But now, mas iba pala 'yung happiness kapag hindi mo siya nakukuha sa ibang tao,” sambit nito.

Nito lamang Hunyo, naging usap-usapan ang pagkaka-link ni Loyzaga sa dating “PBB” housemate na si Franki Russell.