Kyle Echarri, may kakaibang hiling para sa kanyang kaarawan

MAYNILA -- Ibinahagi ni Francine Diaz ang kanyang hiling para sa ika-18 kaarawan ng kanyang screen partner na si Kyle Echarri.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, sa pamamagitan ng isang video message, isang pagbati ang ipinaabot ni Diaz para sa nalalapit na kaarawan ni Echarri sa Hunyo 20.

"Wish ko sa iyo para sa birthday mo siyempre 'yung parati kang healthy and hindi mawala 'yung happiness na mayroon ka ngayon dahil alam kong masaya ka. At sana mag-stay 'yon sa iyo forever dahil ang ganda-ganda tingnan sa iyo ng happiness na 'yon, Kyle," ani Diaz.

"Alam kong ilang beses mo na itong narinig sa akin pero parang hindi ako magsasawa na sabihin sa iyo ito dahil nakaka-proud ka naman talaga. Sa lahat ng mga ginagawa mo at sa lahat ng mga maa-achieve mo sa buhay, know that I'm always proud of you," dagdag ni Diaz.

Matatandaang nagsimulang maging malapit sa isa't isa bilang magkaibigan sina Echarri at Diaz nang magkatrabaho sila sa 2018 seryeng "Kadenang Ginto."

Si Echarri rin ang love team partner ni Diaz sa serye ng ABS-CBN na "Huwag Kang Mangamba" na pinagbibidahan naman nina Diaz at Andrea Brillantes.

Parte rin ng serye ang isa pa nilang miyembro sa Gold Squad na si Seth Fedelin.

Samantala, ibinahagi rin ni Echarri ang kanyang kakaibang hiling para sa kanyang kaarawan.

Ani Echarri, hillng niya rin na magpaturok na ang mga Pilipinong kalipikadong magpabakuna kontra COVID-19.

Hinikayat din ni Echarri ang mga kabataan na may edad 18 pataas na magparehistro na at lumahok sa halalan sa susunod na taon.

"Ang pinaka-wish ko po talaga, I think it's everyone's wish, sana makabalik na po tayo lahat, Pilipinas, sa normal. Sana maging ligtas na po tayo. Hindi naman sa nagiging corny ako pero kailangan po talaga natin sumunod sa protocols, 'yung mga kailangan nating gawin. Magpabakuna na po tayong lahat mga Pilipino. Also, I wish for a better 2021 and a better 2022," ani Echarri.

"Sa mga mag-e-18 kagaya ko, sa mga magiging legal na, please mag-register na kayo para bumoto. It's actually a fun fact, there's more millennials in the Philippines than actual registered voters. So kung lahat tayong mga millennial ay mag-register ay kaya natin ito. I am really excited for 2022 and sana kayo rin bumoto na kayo, magpa-register na kayo," dagdag ni Echarri.

Ngayong Biyernes, nakatakdang ilabas ni Echarri ang pinakabago niyang album na may pamagat na "New Views."

Sa Hunyo 20 ay magaganap naman ang Kyle Digital Birthday Fan Con sa Kumu channel ni Echarri.

