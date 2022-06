MAYNILA -- Sumabak na sa rehearsal sina Sharon Cuneta at Regine Velasquez para sa repeat ng kanilang 2019 "Iconic" concert.

Para sa taong ito, magaganap ang "Iconic" sa Hunyo 17 at 18, ganap na alas-otso ng gabi sa Marriott Grand Ballroom ng Resorts World Manila.

Sa Instagram, ikinuwento ni Cuneta na halos tatlong taon na siyang hindi sumasabak sa concert at ngayo'y ginigising ng kanyang kaibigang si Velasquez ang natutulog niyang boses.

Ibinahagi rin ni Cuneta ang pagmamahal kay Velasquez na aniya ay itinuturing niyang kapamilya.

"I love, love, love Regine so much! As a singer and performer, and even more as a person. She is family to me and always will be!" aniya.

Maliban sa kanilang concert dito sa bansa, nakatakda ring tumulak sa North America sina Cuneta at Velasquez para sa kanilang concert tour.